Slipknot vrea să lanseze încă un album, mai curând decât ne aşteptam, cu 11 piese psihedelice

Slipknot a ajuns pe locul întâi în topurile din SUA cu albumul "We Are Not Your Kind" şi îşi surprinde fanii, anunţând că mai pregăteşte un LP mai curând decât am crede. De această dată e vorba despre 11 piese psihedelice.

"We Are Not Your Kind" a debutat pe 9 august şi ocupă locul întâi în topurile din State, depăşind artişti ca Ed Sheeran sau Drake şi cucerind şi topurile din Marea Britanie. Discutând despre succesul grupului din Iowa, muzicianul Shawn "Clown" Crahan a făcut aluzie la un material special cu B Sides de pe LP-ul "All Hope Is Gone". Se pare că Slipknot are 11 piese nelansate rămase din sesiunea de înregistrare a acelui disc de acum un deceniu.

Pe parcursul înregistrării şi compoziţiei lui "All Hope Is Gone", Crahan, Jim Root şi Corey Taylor, dar şi Sid Wilson au fost nemulţumiţi cu rezultatul muncii lor. Producătorul Dave Fortman i-a mutat în alt studio şi le-a pus la dispoziţie echipament special pentru a obţine un sunet mai experimental şi psihedelic. Din această sesiune au ieşit piesele pe care nu le-am putut asculta încă, dar influenţele s-au resimţit şi pe "We Are Not Your Kind".

E clar faptul că sunt multe piese experimentale pe noul album, ieşind în evidenţă "Spiders". Sună a coloană sonoră de film horror "Halloween" şi reuşeşte să inducă teroare printr-o "blândeţe sacadată". Piesa combină vocea lui Corey Taylor cu solo-uri de Marilyn Manson şi un bas înfricoşător. "All Hope Is Gone" sosea în 2008, fiind al patrulea album Slipknot.

A fost unul dintre LP-urile mai puţin apreciate de fani şi chiar de Corey Taylor din discografia trupei. Este totuşi materialul care a dat naştere celei mai bune balade Slipknot, "Snuff". Criticii au apreciat totuşi discul, în special pentru sunetul său fără compromisuri. Single-ul "Dead Memories" a fost comparat cu piese Alice In Chains, iar track-uri ca "Gehenna" au arătat totuşi o tendinţă de experimentare.

Faţă de "Vol . 3" din 2004 totuşi, care era hit după hit după hit, parcă lipsea ceva... Acel "ceva" s-ar putea regăsi pe un material viitor cu B Sides şi piese păstrate în arhiva trupei. O schimbare violentă de sound spre o zonă psihedelică ar putea totuşi aliena mulţi fani.