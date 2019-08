Cerbul de Aur 2019: Programul primei zile, recital Ștefan Bănică Jr.

Joi, 22 august, se dă startul concursului de interpretare Cerbul de Aur 2019. Cei 12 concurenți înscriși vor urca pe scenă, șase dintre aceștia vor cânta piese în limba română, iar șase vor interpreta melodiile din repertoriul propriu, cu care au depășit preselecțiile. Vineri, în a doua seară a concursului Cerbul de Aur 2019, rolurile se vor interschimba.

Seara va fi deschisă de Zoli Toth, alături de ansamblul de percuție Cantus Mundi, ce vor aduce un spectacol plin de energie pe scena Cerbului de Aur. Experiența artistului este vastă, el având la activ peste 1.000 de concerte în Romania și străinătate. În 1997, Zoli Toth pune bazele trupei de percuţie Hans’n’feet Quartet. După câteva schimbări de componenţă şi stil, în anul 2000 ia naştere formaţia Sistem: cinci percuţionişti profesionişti cântând la butoaie de metal şi plastic şi alte accesorii muzicale neconvenţionale. Alături de Robert Magheti, Florin Romaşcu, Claudiu Purcarin şi Ciprian Rogojan, Sistem a lansat patru albume, iar unsprezece single-uri au ajuns number one în topurile din România. Din anul 2014, Zoli Toth și-a desfășurat activitatea muzicală sub numele de Zoli Toth Project.

"De câte ori am fost invitat la Cerbul de Aur am venit cu un repertoriu şi un show nou. Provocarea se repetă şi în acest an. Rolul meu este să deschid festivalul cu un spectacol modern, în care vor fi implicaţi copii şi tineri care cântă, ţin ritmul, dansează, încearcă să implice spectatorii. Show-ul va fi inedit. În prima seară voi urca pe scenă alături de ansamblul de percuție Cantus Mundi, iar la spectacolul din 23 august voi fi în cu totul altă ipostază, alături de un cor format din 80 de copii. Show-ului meu spune o poveste despre natură, tradiţie, sportul românesc şi toate lucrurile frumoase care ne înconjoară. Încercăm astfel ca valorile autentice care reprezintă România să fie prezente pe scenă, într-un fel sau altul", a spus Zoli Toth.

Vor urma interpretările concurenților. În prima seară, cei șase care vor cânta în limba română sunt: Syuzanna Melqonyan (Armenia) - "Pe aripi de vânt" (Delia), Sara De Blue (Austria) - "Ce are ea" (Delia), Tamara (Georgia) - "De la capăt" (Voltaj), Monika Marija (Lituania) - "Mă ucide ea" (Mihail), Anna Odobescu (Moldova) - "Un actor grăbit" (Laura Stoica) și Florin Răduță (România) - "Dragostea rămâne" (Andra).

Concurenții care vor interpreta piese în limba română vor fi acompaniați de Big Bandul Radio România şi Orchestra Operei Brașov.

Seara continuă cu un moment special susținut de Laura Bretan, Ester Peony și Olivier Kaye. Dacă pentru cele două artiste va fi prima prezenţă la festivalul din Piaţa Sfatului, Olivier Kaye va urca a doua oară pe scena de la Braşov. Anul trecut, belgianul a câştigat premiul I şi premiul publicului.

Ultimul moment muzical este reprezentat de recitalul susținut Ștefan Bănică Jr. alături de Rock’n roll band şi grupul vocal The 50's. Artistul va urca pentru a patra oară pe scena festivalului.

"Mă bucur că se continuă tradiţia Festivalului Cerbul de Aur. Mă leagă multe amintiri frumoase de Festivalul de la Braşov, fie că am avut recitaluri sau am văzut şi am ascultat artişti internaţionali la care nici nu visam, mai ales la începutul anilor '90. Anul acesta am răspuns cu mare plăcere invitaţiei de a susţine un recital. O să cânt alături de Rock’n roll band şi grupul vocal The 50's şi sper să fie un concert de care să se bucure toate generaţiile prezente la spectacol, dar şi telespectatorii. Aşadar, s-o facem lată, încă o dată!", a declarat Ștefan Bănică.