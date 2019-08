Ozzy Osbourne este "un mutant din punct de vedere genetic", potrivit unui studiu

Există o explicație științifică pentru modul impresionant în care Ozzy Osbourne depășește toate problemele medicale pe care le-a avut în ultimii ani. Un profesor de la Universitatea de Medicină din Indiana este convins că Ozzy este "un mutant din punct de vedere genetic", susținându-și afirmația într-o carte recent publicată.

Oricine a auzit de Ozzy Osbourne și viața sa plină de excese de tot felul s-a întrebat, probabil, măcar o dată, cum se face că veteranul rocker, în vârstă de 70 de ani, e încă într-o formă bună din punct de vedere fizic, susținând în continuare concerte Sold Out.

Și Bill Sullivan și-a pus această întrebare, ducând însă curiozitatea sa la un nou nivel. În calitate de profesor în genetică la Universitatea de Medicină din Indiana, Bill a realizat o întreagă analiză științifică. Și-a publicat apoi concluziile în noua sa carte, "Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are".

În analiza sa, Sullivan folosește un studiu realizat de Gnome, o companie de cercetare din Massachusetts, care a studiat ADN-ul lui Ozzy în 2010, pentru a înțelege cum a reușit legendarul rocker să trăiască atât de mult, în ciuda abuzului de alcool și droguri. În final, profesorul din Indiana ajunge la concluzia că Ozzy Osbourne este într-adevăr "un mutant din punct de vedere genetic", reușind să rămână în viață atâția ani grație unei ciudățenii din ADN-ul său, ce i-a creat imunitate la consumul de narcotice.

Între timp, Ozzy Osbourne face ceea ce știe el cel mai bine: susține comcerte cu casa închisă. În luna aprilie, Ozzy a anunțat că este pregătit să revină pe scenă. După o gripă cu complicații severe și o accidentare petrecută în propria casă, veteranul rocker va reveni în circuitul concertistic începând cu luna ianuarie a anului viitor. Primul show este programat să aibă loc pe 31 ianuarie, în Nottingham, Ozzy urmând să fie însoțit în acest turneu european de Judas Priest.

Ozzy Osbourne a concertat în România în 2010. Muzicianul a cântat la Zone Arena din Bucureşti, show-ul fiind deschis de trupele românești Luna Amară şi Coma.