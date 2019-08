Noutăți la Fall in Love Festival - O scenă dedicată muzicii electronice și un val proaspăt de artiști

Fall in Love Festival va avea o nouă scenă dedicată muzicii electronice, Telekom Electronic Beats, care anunță un lineup special gândit pentru distracția fanilor sound-urilor electro. Programul va fi completat de o serie de artiști români cunoscuți pe scena alternativă locală de muzică electronică, dar care reprezintă cu succes România la nivel internațional.

Lineup-ul primei ediții a Fall in Love Festival este completat astfel de Ambiq - în formulă live (GER), Andrey Pushkarev (RU), Barnt (GER), Burnt Friedman live (GER), Christopher Ledger (GER), Claro Intelecto (UK), Idriss D (IT), Kenny Larkin (SUA), Lil Louis (SUA) și Omar S (SUA). Lor li se alătură artiști români cunoscuți pe scena alternativă locală de muzică electronică, respectiv Rhadoo, Ada Kaleh, Borusiade, Corp showcase (Admina, Chlorys și Cosima), Cosmin TRG, Dragutesku, EllieN, Faster, Jay Bliss, JB, Khidja, Kosmogonik (live) și Paul Popa.

Ambiq – în formulă live (GER)

Ambiq, adică triada Max Loderbauer, Samuel Rohrer și Claudio Puntin, este un proiect muzical care nu încetează să-și surprindă fanii prin inovațiile electro-acustice, rezultat al includerii în piesele lor a celor mai noi descoperiri în materie de sunet și tehnologie. Îndelung aplaudate, creațiile grupului sunt primite cu recenzii pozitive de critica de specialitate, fiind descrise drept: „aducând mereu la lumină combinații neașteptate”.

„Acest trio surprinde mereu prin compoziții care depășesc subtil granițele stilurilor muzicale și transmit o energie deosebită, ca cea simțită într-un vis, care se transformă constant, ritmic, organic. Sound-ul adus de Ambiq pare că e construit permanent, echilibrat, în fața audienței, sunând magic și profund precum sunetul stalagmitelor dintr-o formațiune enigmatică” - Ulrich Steinmetzger.

Samuel Rohrer este un maestru al sunetului, cunoscut pentru faptul că navighează cu o eleganță deosebită între timpi și contratimpi și că extinde cu ingeniozitate ritmurile muzicale, ducând audiența într-o călătorie prin diferite stiluri, un drum mereu inedit și plin de emoție. Toate acestea, dublate de ritmurile percuției perfect sincronizate cu aranjamentul sonor, unite într-o construcție care pur și simplu fascinează audiența prin energie și carismă.

Claudio Puntin este cunoscut în comunitatea artistică internațională pentru sound-urile sale smooth și datorită activității și producțiilor sale din zona filmului, audio-dramei sau teatrului. Puntin reușește mereu să impresioneze audiența în aparițiile live cu suprapuneri de layer-e sonore și tonuri, cu modul său de gândire spațială a sunetului și cu volatilitatea și subtilitatea armoniilor aduse pe scenă, toate asezonate de tonuri de clarinet (familie de instrumente la care cântă).

Andrey Pushkarev (RU)

Nume iconic pentru cunoscători, Andrey Pushkarev reușește mereu să pună mulțimile în mișcare cu ajutorul unei combinații unice de cunoștințe muzicale profunde și profesionalism și al unei colecții de viniluri (construită cu meticulozitate).

Carisma subtilă cu care mixează încurajează audiența la visare și explorare a emoțiilor, Pushkarev concentrându-se mereu pe a genera stări și trăiri în rândurile celor care îi ascultă, toate în scopul de a evidenția componenta umană pe care muzica o transmite.

Minuțiozitatea cu care își construiește ritmurile se poate simți în fiecare dintre piesele sale și în modul în care acestea se continuă în set-urile elaborate de Pushkarev. Fiecare melodie are spațiul său propriu de explorare, însă este cu grjiă așezat într-o construcție, aproape arhitecturală, care îi trece pe cei prezenți printr-o varietate de ritmuri – de la muzicalitatea tehno profundă și plină de sensibilitate, la vibe-uri house, creând o atmosferă unică, la fel de complexă precum colecția sa de viniluri.

Barnt (GER)

Barnt este un cunoscut artist german și DJ, treime a Magazine și parte a Cómeme. A înființat label-ul Magazine alături de Crato și Jens-Uwe Beyer în 2010. Este membru în colectivele Cologne Tape, Magazine și Zeit 2, dar și o figură importantă în muzica label-ului din Köln. EP-ul său de debut „What Is A Number, That A Man May Know It?” pe Magazine a devenit imediat un clasic Modern Kosmische în 2010, fiind susținut de Daphni, Four Tet, Dixon, Optimo, Tale Of Us și alții.

Succesul exploziv solo a lui Barnt l-a încurajat să lanseze Geffen, inclus pe legendarul EP Cómeme „The Power of Now”. Aflat la vârful multor clasamente de final de an, piesa a ajuns pe locul 14 în top 50 din 2012 al Resident Advisor.

Recunoașterea talentului său e dovedită și de recenziile entuziaste primite din partea criticii de specialitate: „[Barnt] este probabil unul dintre cele mai mari talente pe care le avem aici în Germania” - Innervision, Berlin 2012 sau „Poate suna hipnotic, însă odată ce ascultați Tunsten, veți fi de acord cu el”. - Philipp Sherburne, Spin, New York, 2013.

Burnt Friedman live (GER)

Este unul dintre numele sonore ale scenei muzicale germane și unul dintre cei mai longevivi ariști, care încântă publicul de aproape 40 de ani. Absolvent al Academiei de Arte din Cologne, Friedman a început să-și publice compozițiile muzicale, împreună cu producțiile de studio în 1979, atrăgând rapid atenția scenei electronice germane și a altor artiști cu care a încheiat colaborări valoroase, nume precum: Jaki Liebezeit, Hayden Chisholm, Root70, Mark Ernestus, Steve Jansen sau David Sylvian.

Lucrările lui Friedman au atras, de-a lungul bogatei cariere, recenzii foarte bune din partea unor publicații muzicale cunoscute la nivel internațional - de la The Wire, Mixmag sau Uncut în Marea Britanie, la Exclaim magazine în Canada și până la The All Music Guide și Big Shot magazine din SUA. Spre exemplu, Data Transmission (Marea Britanie) i-a descris cel mai recent album, realizat împreună cu Jaki Liebezeit, ca „fiind destinat să atingă succesul și să genereze un cult”, în timp ce The Arts Desk a inclus acest material în categoria „Album Of The Week”.

Christopher Ledger (GER)

Christopher Ledger este un artist multidisciplinar german, despre care se spune că dă viață unei muzici care are o aură mistică. Că lucrările sale includ o multitudine de detalii ambientale combinate mereu într-o compoziție inedită, experimentală.

Faima internațională i-a fost adusă de binecunoscutul album „Lost with K”, care a generat laude datorită inovațiilor aduse la nivelul sunetului și a îmbinării meșteșugite a elementelor emoționale cu precizia și cu rigorile tehnice.

Compozițiile sale fascinează mereu prin trecerile fluide de la abordările experimentale la sunetele acustice și la interpretările ce stau sub semnul muzicii electronice, rezultat al aprofundării constante a cercetărilor sale în domeniul teoriei și compoziției muzicale.

Claro Intelecto (UK)

Claro Intelecto este un proiect artistic care aduce în fața publicului imagini în mișcare, compoziții grafice și muzicale, toate reunite într-o creație integrată, multidisciplinară.

Muzicianul din spatele acestui Claro Intelecto a făcut cunoștință în copilărie cu sintetizatoarele și are la activ numeroase experimente muzicale realizate înaintea „erei descărcării de software”.

Exercițiul artistic s-a dovedit a fi folositor, ducând la apariția a numeroase lucrări cunoscute, precum EP-ul „Peace of Mind”, albumul „Metanarrative” și la rafinarea unui stil definit ca îmbinare între o direcție dub-house cuprinsă într-un cadru tehno.

Idriss D (IT)

Apropierea de muzică a lui Idriss D a început încă de la 14 ani, când și-a cumpărat primul platan și a început să-și dezvolte latura artistică, influențat fiind de bunul lui prieten Nadir.

După ce s-a mutat în Italia, a început să mixeze alături de cele mai cunoscute nume din industrie, în locuri precum: Space Ibiza, Echoes, Cocoricò, Red Zone, Amnesia Milano și Pacha, ca parte din conceptul Cadenza Vagabundos. În afară de activitatea de DJ, Idriss conduce unele dintre cele mai cunoscute label-uri din lume: Memento, Aloe și Db Artists Musique.

Kenny Larkin (SUA)

Kenny Larkin este un adevărat veteran tehno. Pentru majoritatea fanilor de muzică electronică, DJ-ul, originar din Detroit, este un artist care nu are nevoie de nicio introducere.

De-a lungul carierei sale impresionante de 27 de ani, Kenny a creat, probabil, unele dintre cele mai atemporale și inovatoare producții tehno elaborate vreodată, avându-i ca sursă de inspirație pe Derrick May și Juan Atkins. Sub deviza „Calitate, nu cantitate...”, Kenny a contribuit la istoria muzicii electronice cu o colecție impresionantă de remixuri precum „Share My Life”, „We Shall Overcome” sau „Integration” etc.

Lil Louis (SUA)

Artist internațional, producător, compozitor, DJ, autor și regizor, Lil Louis este creditat drept părintele fondator al muzicii house.

În anii ’80, Lil Louis găzduia cele mai populare petreceri de muzică house din Chicago. Mai târziu, în 1987 a lansat una dintre cele mai importante piese house ale tuturor timpurilor: „French Kiss”. Imediat după apariție, aceasta l-a propulsat pe primul loc în topurile de profil, înregistrând o vânzare de peste 6 milioane de exemplare și primind titlul de „cea mai vândută piesă de muzică house”. Au urmat noi lansări de succes, cum e cazul albumului „Two Sides To Every Story” și al unor hit-uri precum: „I Called You” și „Blackout”, „Journey with the Lonely” (Gold), „Club Lonely” și „Saved My Life.”

Omar S. (SUA)

Alex Smith, aka „Omar S”, este unul dintre cele mai concludente exemple la capitolul „lipsa compromisurilor” în muzica electronică. Brut, nefiltrat și absolut unic, așa se poate descrie stilul muzical și personalitatea artistului originar din Detroit.

Omar S este unul dintre cei mai interesanți producători de tehno din toate timpurile, continuând tradiția „Motor City” a unor artiști precum Moodymann, Carl Craig sau Theo Parrish. Super producătorul, angajat și al uzinei Ford din Detroit, este, de asemenea, un tip dintr-o bucată, mai puțin conectat la artiștii de minimal house. Cu toate astea, acest lucru nu i-a oprit pe cei de la „Fabric” să-l invite să le facă un mix pentru celebra lor serie și nici pe criticii muzicali să-i elogieze toate cele cinci albume.

Rhadoo (RO)

Rhadoo este cu siguranță una dintre figurile emblematice ale scenei minimal de la nivel internațional și o prezență care nu mai are nevoie de introducere pe piața muzicală locală. DJ și producător, fondator al apiar, pentru a enumera doar unele dintre activitățile sale, Rhadoo este un maestru al îmbinării stilurilor clasice cu noile tendințe.

Amprenta muzicii sale poate fi recunoscută imediat. Fără a putea fi limitat la încadrarea într-un singur stil, piesele lui surprind mereu prin construcția muzicală și prin modul în care alimentează trăirile audienței.

Pe Scena Principală de la Fall in Love Festival vor urca unele dintre cele mai apreciate nume ale industriei muzicale indie și alternative internaționale: Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Underworld (UK), Kaiser Chiefs (UK), De La Soul (SUA) și Kovacs (NL).

Pe Scena Radio Guerrilla de la Fall in Love Festival vor cânta unii dintre cei mai apreciați artiști români: Șuie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Firma, Soundopamine, Jurjak, Karpov not Kasparov, Otherside, Space Roosters.

FALL IN LOVE FESTIVAL își va deschide porțile în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia, pentru a sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima zi de toamnă, într-un decor de poveste, alături de unii dintre cei mai iubiți muzicieni ai momentului.

Pe durata celor două zile ale evenimentului, participanții se vor bucura de artiștii și de DJ-i care vor urca pe scenele festivalului, dar și de o serie de activități alternative, precum: instalații de artă și multimedia, jocuri, photo corner-e inedite, spații de relaxare în natură, plimbări pe marginea lacului, picnic pe pajiștile domeniului, sesiuni de dans, toate asezonate din plin cu delicii vizuale și culinare.

Abonamente Fall in Love

Abonamentele, acces general, pentru Fall in Love Festival 2019 sunt disponibile la prețul de 179 lei + taxe/ buc. Găsiți mai multe detalii în agenda InfoMusic.