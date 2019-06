Ascultă noua piesă BTS + Zara Larsson, "A Brand New Day" - AUDIO

BTS continuă lansările de piese de pe coloana sonoră a jocului său video, BTS World. De această dată e vorba despre o colaborare cu Zara Larsson, intitulată "A Brand New Day". Melodia cea nouă are un beat exotic şi se poate asculta în cadrul articolului.

"A Brand New Day" este încă un single extras de pe coloana sonoră a joculuis BTS World, care va sosi pe telefoanele mobile cu iOS şi Android. Primul track din joc a fost "Dream Glow", colaborare cu Charlie XCX, lansată cu o săptămână în urmă. De această dată ascultăm o piesă care surprinde cu un sample de fluier, completat cu o percuţie tropicală şi un sintetizator vesel, de vară.

Versurile melodiei sunt traduse din coreeană în engleză în cadrul clipului oficial. "A Brand New Day" este o piesă despre o voce interioară care tot strigă şi o hipnoză misterioasă, metafore pentru un viitor plin de dragoste. Zara Larsson cântă despre o viziune a unei lumi noi, cu promisiunea că va fi acolo, atunci când soarele răsare.

De producţia noii piese s-a ocupat Mura Masa, cunoscut pentru colaborările cu Charli XCX şi A$AP Rocky. BTS vine după un an plin de hituri, de la "Boy With Luv" împreună cu Halsey la "Make It Right", cântată în cadrul emisiunii Late Night With Stephen Colbert. Chiar dacă grupul sud coreean a ajuns un gigant adorat pe tot globul, a oferit un tribut şi altei super formaţii, Beatles, prin designul de costume şi designul scenic etalat la apariţia de la Ed Sullivan Show.

Băieţii au putut fi văzuţi în 2019 şi la Billboard Music Awards şi au debutat şi la SNL în acest an. Cât despre noul joc, BTS World se lansează pe 28 iunie şi le va permite fanilor să devină managerii trupei. Scopul este de a îi duce pe cei 7 băieţi de la tineri promiţători la mega staruri, trecând prin toate etapele faimei.

Pe lângă provocarea managerială, titlul aduce şi conţinut exclusiv pentru fanii devotaţi BTS. E vorba despre 10.000 de fotografii exclusive, 100 de clipuri nemaivăzute cu muzicienii şi piese noi. Trupa va fi preluată din 2012 şi va fi şlefuită până la statutul de megastar de acum. Cel mai recent album de studio al Bangtan Boys este "Map of the Soul: Persona", lansat în luna aprilie a acestui an.

Curioşii şi fanii pot juca noul joc pentru mobil sub formă de demo chiar pe site-ul oficial BTS.