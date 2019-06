Albumul postum al lui Avicii, "TIM" este acum disponibil

Muzica lui Avicii continuă să trăiască chiar şi după moartea tânărului artist. Piesele începute de muzician au fost terminate de prietenii şi apropiaţii săi şi incluse pe un album numit "TIM", care a fost lansat pe 6 iunie. Puteţi asculta câteva piese în articol şi să aflaţi povestea acestui material.

"TIM" este al treilea album de studio al lui Avicii şi poartă numele artistului. DJ-ul care a încetat din viaţă anul trecut în aprilie se numea Tim Bergling şi a lăsat în urmă o serie de piese şi colaborări neterminate. Ultimul capitol din trilogia suedezului include 12 track-uri şi vine în continuarea albumului din 2015 "Stories".

Regăsim pe acest material colaborări cu Aloe Blacc şi Vargas & Lagola, cu care tânărul mai lucrase şi în trecut. Imagine Dragons îşi aduc de asemenea aportul şi am văzut şi videoclipuri ale unor single-uri de pe disc deja. "SOS" spre exemplu are un clip lansat cu câteva luni în urmă, care include testimoniale ale fanilor. Ei vorbesc despre modul în care Avicii le-a schimbat viaţa prin muzică.

La final de 2018 aflam că LP-ul era între 75 şi 85% gata la moartea muzicianului şi că ar fi urmart să includă influenţe orientale, psihedelice şi de muzică din Caraibe. Starul EDM s-a atins, dar colaboratorii şi prietenii săi au dorit să îi continue viziunea. Cele 12 piese noi vin fiecare cu povestea sa şi o identitate sonică unică.

Iată tracklist-ul lui "TIM":

Peace Of Mind (feat. Vargas & Lagola) Heaven SOS (feat. Aloe Blacc) Tough Love (feat. Agnes, Vargas & Lagola) Bad Reputation (feat. Joe Janiak) Ain't A Thing (feat. Bonn) Hold The Line (feat. A R I Z O N A) Freak (feat. Bonn) Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola) Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons) Never Leave Me (feat. Joe Janiak) Fades Away (feat. Noonie Bao)

Bergling a fost unul dintre cei mai bine plătiţi DJ din lume şi a bifat colaborări cu granzii muzicii, de la Madonna la Coldplay şi Nile Rogers. Piesa sa din 2013, "Wake Me Up" alături de cântăreţul soul Aloe Blacc a petrecut 26 de săptămâni pe locul întâi în topul US Billboard Dance. O bună perioadă de timp a fost cea mai ascultată melodie din istoria Spotify. Odată cu faima au apărut şi demonii, iar în 2014 Tim a fost diagnosticat cu pancreatită acută provocată de excesul de alcool.

În 2016 tânărul şi-a concediat managerul şi a renunţat la turnee, iar în 2017 debuta documentarul "Avicii: True Stories". La doar 16 ani Tim Bergling a început să schimbe lumea muzicii dance, cu o varietate de remixuri care au cucerit imediat fanii din toată lumea. Continuă să o schimbe acum cu aceste 12 piese noi, care păstrează un ton optimist şi euforic, plus un instrumental dansabil. Veniturile generate de vânzările de albume merg direct la Tim Berging Foundation.

Aceasta este o organizaţie non profit dedicată conştientizării problemelor mentale şi prevenţiei suicidului.