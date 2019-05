The Motans va susține un prim "Grand Concert" la Arenele Romane pe 31 mai 2019. Lucia, Irina Rimes, Dara și Delia vor fi invitatele speciale ale acestui show suprarealist, un adevărat spectacol de lumini. Consultă programul și regulile de acces.

The Motans Grand Concert este cel mai mare concert de până acum al artistului, un show suprarealist care are integrate în structura sa lumini și proiecții speciale. Concertul va aduce multe surprize și un playlist cu cele mai îndrăgite piese, propunându-și să creeze o punte între artă și societate, între fantezie și realitate. Astfel, alături de Denis, artistul The Motans, pe scena de la Arenele Romane se vor afla invitatele sale speciale Delia și Irina Rimes, iar Lucia și Dara vor cânta în deschidere.

Din playlistul show-ului nu vor lipsi piesa de debut "Versus" care a devenit un adevărat fenomen pe piața muzicală, "Înainte să ne fi născut", "Jackpot" sau "POEM" feat. Irina Rimes. The Motans a reușit de-a lungul timpului să creeze o conexiune aparte cu publicul, nu doar prin magia muzicii și a versurilor, ci și a imaginilor pe care le împletește perfect, dăruind experiențe în care oricine se poate regăsi.

Program The Motans Grand Concert

19:00 - Deschiderea porților

20:00 - Lucia

20:40 - Dara

21:15 - The Motans

Reguli de Acces

Accesul în incinta Arenelor Romane se face prin intrarea din parc (de jos) începând cu ora 19:00, iar concertele încep de la 20:00. Concertul are loc în aer liber.

La intrarea în perimetrul evenimentului, toți participanții vor fi percheziționați de agenții de securitate.

Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieșire brățara le va fi rupta și dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

Accesul copiilor

Copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit și trebuie să fie însoțiți de un adult posesor de bilet valid.

Accesul este permis persoanelor sub 12 ani doar însoțite de un adult posesor de bilet valabil.

Organizatorii nu recomandă prezența la concert a copiilor fără căști de protecție. Zgomotul foarte puternic poate dăuna auzului celor mici.

Informații utile

În zona de concert, nu este permis accesul cu:

sticle, conserve,

mâncare sau băuturi de orice fel,

artificii, arme, obiecte periculoase,

umbrele (vă rugăm în caz că se anunță ploaie să veniți cu pelerine),

aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil),

aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale.

Categorii de bilete și brățări

Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieșire brățara le va fi rupta și dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și vânzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreț. Organizatorii își rezervă dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfășoară astfel de activități și de a confisca invitațiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora. Se recomandă achiziționarea biletelor doar din punctele de vânzare autorizate.

Posesorii de bilete la categoriile A și B vor primi la acces brățări speciale ce le permit accesul în zona în care au bilete. Brățările trebuie păstrate la mână, exact așa cum au fost puse, pe toată durata concertului. Brățările nu sunt transmisibile și nu trebuie deteriorate pe întreaga perioadă a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria C nu vor primi brățara la acces.

Posesorii de bilete la categoria A primesc brățară textilă The Motans, un poster color și au acces în locație cu 30 de minute mai devreme. Posesorii de bilete la categoria B primesc brățara textilă.

Locurile pe scaune în categoria A și C se ocupa în ordinea sosirii la locație, acestea neavând numere alocate.

SUPLIMENTUL VIP este valabil cu bilet deja cumpărat în orice categorie. Include accesul pe platforma VIP la înălțime de 2 m cu vedere peste publicul de la categoria B și C și vor avea acces la propriul bar.

Jetoane

În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vânzarea acestora făcându-se pe bază de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate.

Vânzarea produselor pe bază de jetoane facilitează o servire mai rapidă.

Contravaloarea jetoanelor rămase se returnează până la finalul evenimentului doar pe baza bonului fiscal.

Prețuri bilete la The Motans - Grand Concert

Presale:

169 de lei - Categoria A - cu loc pe scaun în sectoarele K și E

129 de lei - Categoria B - fără loc, în fața scenei

89 de lei - Categoria C - în spatele categoriei B, fără loc sau cu loc în arenă (mai puțin în sectoarele K și E)

100 de lei - Supliment VIP (Supliment valabil cu bilet deja cumpărat în orice categorie. Include accesul pe platforma VIP)

La preț se va adăuga taxa de bilet de 5 lei.

La intrare: