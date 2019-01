The Motans Grand Concert, primul concert la Arenele Romane

Denis Roabeș, artistul din spatele proiectului The Motans se pregătește pentru evenimentul “The Motans Grand Concert” care va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane din București. Spectacolul va fi unul plin de surprize, emoții și elemente inedite, propunându-și să creeze o punte între artă și societate, între fantezie și realitate.

Show suprarealist, primul concert de anvergură, un adevărat spectacol de lumini și proiecții. Acestea sunt premisele celui mai grandios concert pe care The Motans îl pregătește pentru toți fanii, dar și pentru cei care își doresc să ia parte la un show unic.

Din playlist nu vor lipsi piesa de debut „Versus" care a devenit un adevărat fenomen pe piața muzicală, „Înainte Să Ne Fi Născut”, „Jackpot” sau „Weekend” ft. Delia, declarată piesa anului 2017, cu peste 25 de milioane de vizualizări pe YouTube. The Motans a reușit de-a lungul timpului să creeze o conexiune aparte cu publicul, nu doar prin magia muzicii și a versurilor, ci și a imaginilor pe care le împletește perfect, dăruind experiențe în care oricine se poate regăsi.

Piesa „Versus” a înregistrat, până în prezent, peste 21 de milioane de vizualizări pe YouTube.

„Înainte să ne fi născut”, piesa cu aproape 11 milioane de vizualizări pe YouTube, a avut o ascensiune rapidă, a ocupat locul I în topurile radio încă din prima lună, unde a rămas timp de mai multe săptămâni la rând.

„My Gorgeous Drama Queens” este primul album The Motans și a fost lansat pe 7 martie 2018. Printre piesele incluse pe album se numără „August”, „Nota de plată”, „Versus”, „Drama Queen”, „Friend Zone”, „1000RPM”, dar și „Weekend”.

Biletele sunt disponibile la prețuri între 69 de lei și 149 de lei. Mai multe detalii despre bilete puteți afla din agenda InfoMusic.

Am stat de vorbă cu Denis Roabeș (The Motans) în redacția InfoMusic și am aflat care au fost experiențele care l-au inspirat pe parcursul carierei.