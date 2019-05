Nominalizările Kerrang! Awards 2019 - Cum poți vota

Gala anuală de premii muzicale organizată de revista Kerrang! ajunge anul acesta la cea de-a 27-a ediție. Pe lista celor nominalizați se regăsesc trupe ca Rammstein, Slipknot, Metallica și Ghost. Află cum îți poți vota formația favorită.

Revista britanică Kerrang! revine anul acesta cu cea de-a 27-a gală Kerrang! Awards, ce se anunță a fi incendiară. Cu o primă ediție desfășurată în 1993, evenimentul susținut anual în Marea Britanie își continuă istoria în 2019 cu o gală ce va reuni pentru o seară cele mai mari nume din muzica rock, metal și alternative/indie rock a momentului. În cele mai importante 8 categorii (din totalul celor 11) sunt nominalizate trupe ca Rammstein, Foo Fighters, Slipknot, Mastodon, Greta Van Fleet, Architects și Behemoth.

În cursa pentru unul dintre cele mai râvnite premii ale serii, respectiv Best Album, intră și trupa Bring Me The Horizon, pe care anul acesta o vom vedea la Electric Castle. Formația este nominalizată pentru albumul "amo".

""amo" este un album care evocă la fel de multe emoții ca și conținutul liric", explică Oli Sykes. "Iubire, ură, confuzie, trădare..Dar cel mai important lucru este că oamenii sunt încă interesați de trupa noastră și de ceea ce facem, așa că suntem extre, de recunoscători să fim nominalizați după atâția ani!"

Formația Bring Me The Horizon este nominalizată și în categoria Best British Act, aici luptându-se cu trupe ca Iron Maiden, Architects și Biffy Clyro.

Cum poți vota

Gala Kerrang! Awards 2019 va avea loc pe 19 iunie, locația în care se va desfășura urmând a fi dezvăluită în curând. Ca în fiecare an, fanii sunt cei care stabilesc învingătorii. Așadar, vă puteți vota favoriții aici. Votul se închide pe 12 iunie.

Nominalizările Kerrang! Awards 2019:

Best British Breakthrough Act:

Yonaka IDLES Scarlxrd Svalbard Black Peaks

Best International Breakthrough Act:

Vein The Interrupters SWMRS Simple Creatures Angel Du$t

Best Song:

FEVER 333 – Burn It Slipknot – All Out Life Rammstein – Deutschland While She Sleeps – ANTI-SOCIAL Frank Iero – Young And Doomed

Best Album:

Architects – Holy Hell Bring Me The Horizon – amo Ghost – Prequelle Behemoth – I Loved You At Your Darkest Greta Van Fleet – Anthem Of The Peaceful Army

Best British Live Act:

Architects Employed To Serve Frank Carter And The Rattlesnakes Enter Shikari Don Broco

Best International Live Act:

FEVER 333 Metallica Parkway Drive Ghost Mastodon

Best British Act:

Architects Enter Shikari Bring Me The Horizon Iron Maiden Biffy Clyro

Best International Act: