Urmărește cele mai impresionante cover-uri Queen de la The Voice Kids - VIDEO

Muzica trupei Queen stârnește emoții puternice și în tinerele generații, emisiuni precum The Voice Kids reamintindu-ne că deși nimeni nu îl poate înlocui pe Freddie Mercury, vocea sa dăinuie prin talentul celor ce-i păstrează vie memoria. Vă invităm să urmăriți câteva cover-uri emoționante după Queen, realizate de copii din Marea Britanie, Rusia, Indonezia, Olanda și Columbia.

La aproape 50 de ani de la formarea trupei Queen, muzica formației este la fel de iubită, atât de către adulți, cât și de către copii. Acest lucru este dovedit cu fiecare nouă generație, prin relansări de succes ale hiturilor Queen, proiecte ample, precum aclamatul film "Bohemian Rhapsody", dar și emisiuni de talente, ca The Voice Kids (în traducere Vocea Copiilor).

Pentru a marca impactul pe care muzica formației Queen îl are asupra copiilor din întreaga lume, The Voice Global a realizat o compilație a celor mai reușite cover-uri din cadrul emisiunilor The Voice Kids. Facem cunoștință astfel cu Jessica, din Marea Britanie, Robert din Rusia, Nikki, Anamaría și Angie din Columbia, Rafi din Indonezia și Jesse din Olanda.

Jessica Richardson din UK avea 13 ani când interpreta la audițiile The Voice Kids piesa "Somebody To Love". A reuși să întoarcă toate scaunele, avansând în competiție până în semifinale.

Robert Bagratyan, din Rusia, a impresionat juriul cu un cover al piesei "The Show Must Go On". În vârstă de 13 ani, acesta a avansat până în finala sezonului 6, etapă ce va fi difuzată în curând pe Channel One, în Rusia.

"Bohemian Rhapsody" a beneficiat în cadrul acestor show-uri de talente de două cover-uri inedite: în formulă de trio și pe voce de băiat, iar Rafi, din Indonezia a emoționat audiența prin interpretarea celei mai sensibile piese din repertoriul Queen - "Love Of My Life".

În colajul video realizat de The Voice Global îi veți putea urmări pe toți acești copii, în ordinea specificată mai jos:

Jessica - "Somebody To Love" (The Voice Kids UK) Роберт (Robert) - "The Show Must Go On" (The Voice Kids Russia) Nikki, Anamaría & Angie - "Bohemian Rhapsody" (The Voice Kids Columbia) Rafi - "Love Of My Life" (The Voice Kids Indonesia) Jesse - "Bohemian Rhapsody" (The Voice Kids Olanda)

VIDEO: Cele mai impresionante cover-uri de la The Voice Kids