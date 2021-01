"Acting Like That" este un videoclip regizat chiar de către Yungblud, alături de Gavin Gottlich şi Ross Anderson. A debutat "ca pe vremuri" pe MTV Live, MTVU şi pe reţeaua globală de posturi MTV, dar şi pe un panou uriaş Viacom CBS din Times Square. Ce e interesant e că porţiunea de clip cu Yungblud e filmată la Londra, iar cea a lui Machine Gun Kelly şi Travis Barker este filmată în SUA, Los Angeles. Cei trei au mai apărut împreună pe melodia "I Think I'm Okay", cu câteva luni în urmă, single-ul primind un disc de platină.

Artiştii au mai colaborat şi pe piesa "Body Bag" a lui Machine Gun Kelly, care îl includea şi pe solistul trupei The Used, Bert McCracken.

MGK a postat în social media că a fost reunit cu bunul prieten Yungblud şi cu o sumedenie de zombii adolescenţi prin magia ecranului verde şi post-procesare. Acest single extras de pe albumul nou al lui Yungblud, "Weird!" lansat în decembrie 2020. Noul videoclip începe cu Yungblud, pe numele său real Dominic Harrison telefonându-i lui MGK dintr-o cabină telefonică roşie, un simbol londonez binecunoscut. Atât tânărul britanic, cât şi rapperul american îşi revin după o noapte de pomină. Apoi apar zombii în scenă şi lucrurile o iau razna.

La jumătatea lunii ianuarie 2021 Dom a dezvăluit că aproape a terminat de înregistrat încă un album nou în lockdown. Şi-a informat fanii pe Instagram că a tot fost în studio în ultima vreme. Machine Gun Kelly a lansat pe 19 ianuarie un film de 49 de minute numit "Downfalls High", care include în distribuite artişti ca Halsey, Blackbear, iar ca invitaţi muzicali Trippie Redd şi pe Iann Dior. Acest film este o colecţie de poveşti din perioada liceului, trăite de Colson Baker (numele real al rapperului).

Se lucrează şi la un muzical inspirat de aceste aventuri, dar şi de cel mai nou album al artistului care a devenit celebru prin beef-ul cu Eminem şi piesa "Killshot".