Wolf Alice reuşeşte să "fie punk fără să fie cu adevărat punk" prin "Smile", o melodie pasiv-agresivă şi muşcătoare, dar doar în doze scurte. Fanii simt influenţe de Garbage şi Smashing Pumpkins. Noul single este animat de un videoclip plin de cadre cu efect de blur, de aburi de alcool şi o reprezentaţie a trupei într-un pub tipic britanicl plin de oameni la vârsta a doua şi a treia puşi pe petrecere. Spre final avem chiar şi un solo agresiv la care nu ne aşteptam şi care va face furori la festivaluri, dacă este prelungit puţin şi primeşte şi improvizaţie.

Vocea angelică ce vine după e un bonus pe care fanii îl vor aprecia. Acesta este al doilea single al grupului din Londra de pe viitorul album, "Blue Weekend", care va sosi pe 11 iunie. Discul este al treilea din cariera formaţiei şi a fost deja prefaţat de un track numit "The Last Man on Earth". Solista Ellie Roswell a descris versurile şi sunetul lui "Smile" drept inspirate din dorinţa de a se lupta cu cei care încearcă să o definească. Iată mai multe detalii oferite de artistă în cadrul emisiunii lui Annie Mac de la BBC Radio 1:

E despre oamenii care fac presupuneri despre tine. Este una dintre cele melodii pe care le-am compus gândindu-ne că o vom cânta live. Îmi e dor de acea senzaţie de a cânta pe scenă. E ca şi cum ai ţipa într-o pernă sau ceva de gen, poţi să te exhibi mai uşor. E o parte din mine de care îmi este dor.

Videoclipul cel nou este regizat de către Jordan Hemmingway, cu care trupa a mai colaborat şi la vizualul precedentului single, "The Last Man on Earth", lansat în februarie. "Blue Weekend" va include 11 piese şi vine la 4 ani după albumul "Visions of a Life", lansat pe 29 septembrie 2017. De pe el am ascultat single-uri ca "Space & Time", "Sadboy" şi "Heavenward". Wolf Alice a fos în România în 2018, cu ocazia festivalului Electric Castle.