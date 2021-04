Construit după două sample-uri vocale, "The Darkness That You Fear" este echivalentul luminiței de la sfârșitul tunelului, o piesă ce dă speranța unui viitor mult mai luminat și sigur.

Tom Rowlands, unul dintre membrii duo-ului, reia ideea că piesa este o melodie ce îndeamnă la speranță. Combinarea celor două voci duce la optimism, iar The Chemical Brothers a dorit să împărtășeasă acest sentiment cu lumea întreagă.

"The Darkness That You Fear" este prima piesă lansată de la "Eve of Destruction", de pe albumul "No Geography", lansare ce a coincis cu începutul turneului din toamna anului 2019, care a culminat cu un spectacol sold-ul la Arena O2 din Londra. The Chemical Brothers, împreună cu alți doi colaboratori, Smith și Lyall, au susținut un spectacol la "Electronic - From Kraftwerk to The Chemical Brothers", cel mai popular eveniment susținut de Muzeul de Design din Londra.

Duo-ul The Chemical Brothers și-a început activitatea în 1991, fiind promotori ai stilului big beat. Îmbinând muzica dance cu rock-ul și rap-ul, grupul și-a crescut baza de fani de la un an la altul. De-a lungul celor peste 25 de ani de carieră au avut 6 albume poziționate în fruntea topurilor britanice, având în palmares și un premiu Grammy pentru "Best Rock Instrumental Performance". Trupa a primit, de asemenea, oferte de a mixa pentru Oasis, The Stone Roses, Fat Boy Slim și Kylie Minogue.

The Chemical Brothers a concertat la București în 2016 . Duo-ul a fost unul dintre headlinerii festivalului Summer Well.