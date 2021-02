Wolf Alice a lansat o nouă piesă intitulată "The Last Man on Earth", o baladă care invocă amintirea primei întâlniri dar şi un soi de apocalipsă molatecă. E genul de melodie care se aude în filmele romantice, atunci când el îşi aminteşte când a cunoscut-o pe ea sau viceversa. Noul single a primit şi un videoclip, care se poate viziona în articol.

"The Last Man on Earth" reprezintă revenirea trupei Wolf Alice pe scena muzicală, cu promisiunea unui nou album. Acest single este unul sensibil şi intim, animat de pian şi un soundscape care te bântuie în fundal. Dacă iniţial vocea e timidă, solista Ellie Rowsell prinde curaj pe parcurs şi urcă spre note mai înalte, explodând într-un post-rock interesant spre mijlocul piesei. Acest track este spart în 3 ipostaze, cea iniţială timidă, cea de la mijloc care explodează în energie şi visare şi cea orchestrală de la final. Percuţia discretă e vedeta finalului de melodie şi totul devine "full circle", povestea încheindu-se în clip cu foc distrugător necesar pentru renaştere. Videoclipul este unul alb-negru, cu cadre axate pe solista Ellie şi o poveste personală despre aroganţa rasei umane. De regie s-a ocupat Jordan Hemmingway, care a colaborat cu nume precum Raf Simons, Comme Des Garcons şi Gucci. Solista terminase de citit cartea lui Kurt Vonnegut "Cat's Cradle", când a răsărit în mintea sa sămânţa acestei creaţii artistice. Acest single este doar aperitivul noului album "Blue Weekend", al treilea din cariera grupului britanic. Va sosi în luna iunie 2021 şi vine după LP-ul "Visions of a Life" (2017), care le-a adus britanicilor un premiu Mercury. După succesul acelui LP, artiştii au trecut prin luni şi luni de turnee şi concerte istovitoare. A venit apoi momentul regrupării într-un Airbnb din Somerset, unde s-au pus pe hârtie ideile noului disc. Înregistrările s-au făcut într-o fostă biserică, sub oblăduirea lui Markus Dravs. Acesta a lucrat cu Arcade Fire, Bjork, Brian Eno şi Florence + The Machine. Wolf Alice a concertat la Electric Castle în 2018, alături de London Grammar. Grupul este activ din 2010, provine din Londra şi abordează genuri că alternative rock, indie rock şi dream pop. În 2016 a venit şi o nominalizare Grammy pentru "Cea mai bună reprezentaţie rock".