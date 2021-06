Regizat de Jordan Hemingway, videoclipul prezintă un bărbat timid, în vârstă, care urcă pe scenă şi începe să se dezlănţuie artistic, cu o atitudine de star, care îi cucereşte pe toţi privitorii. Piesa "How Can I Make It OK?" începe sensibil, apoi devine ritmată şi optimistă, într-un crescendo care inspiră renaştere şi exuberanţă chiar. Wolf Alice vrea să dea voce celor care s-au simţiţi captivi în propria piele prin acest clip şi vedem atât o transformare a celui care cântă şi dansează în faţa microfonului, dar şi metamorfoze în rândul membrilor publicului.

Dacă vi se pare că aţi mai văzut acest pub, putem lega povestea din noul clip cu cea din "Smile", unde formaţia pornea o petrecere cu oameni în vârstă într-o cârciumă tipic britanică. Până la finalul noului clip te vei simţi cuprins de un optimism inexplicabil şi de pozitivitate. Multe comentarii de pe YouTube citează şi o senzaţie de pace dată de acelaşi single.

De pe noul LP am mai putut asculta şi piesele "The Last Man on Earth", "Smile" şi "No Hard Feelings". Solista Ellie Rowsell pare a se fi auto depăşit cu aceste creaţii, existând o evoluţie la nivelul versurilor, dar şi al experimentelor cu vocea. Iniţial albumul "Blue Weekend" trebuia să se lanseze pe 11 iunie, dar probabil pentru a nu avea publicul distras de începutul EURO 2020, grupul a mutat lansarea cu o săptămână mai devreme. Al treilea album de studio al trupei din Londra este cel mai bine cotat album de pe Metacritic în acest moment.

Are o medie a notelor de 97 din 100, după 12 recenzii ale criticilor şi este cel mai apreciat album din 2021. Wolf Alice a început deja pregătirile pentru un turneu ce va debuta în ianuarie 2022, cu evenimente programate în Glasgow, Manchester, Newcastle, Liverpool şi Londra.