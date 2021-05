Se poate încheia o relație și fără resentimente? Da, ne spune Wolf Alice în versurile noului single "No Hard Feelings", și o face cu atâta convingere, încât spulberă în doar câteva minute sute, dacă nu chiar mii, de piese ce exploatează ego-ul rănit al celui părăsit.

"Am început să lucrez la piesa asta gândindu-mă să lansez un single destul de siropos, aproape în stil Motown, despre finalul unei relații, gândindu-mă: <<Ce sens are să te simți oribil din cauza asta?>>. Inițial era o piesă scurtă, pentru că o cântam foarte repede. Am încercat să o fac mai lungă, dar nu mai aveam alte cuvinte - deja spusesem tot ceea ce voiam să spun și nu voiam să stric ceva deja perfect adăugând ceva inutil. Așa că am hotărât să încetinim puțin ritmul, această variantă emoționându-mă mult mai puternic", a declarat vocalista Ellie Rowsell.