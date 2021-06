"Mulțumesc echipei mele că reușește mereu să o socată la capăt! Am filmat videoclipul ăsta ("Love Again") în mijlocul repetițiilor și pregătirilor pentru Premiile Brit. Am învățat coregrafia în 45 de minute, am tot adăugat diverse vestimentații pe la mijlocul filmării, dar am scos-o la capăăăt! Mulțumesc", a detaliat Dua Lipa pe Instagram.

"Love Again" a fost compusă de artistă împreună cu Clarence Coffee Jr. și Chelcee Grimes, fiind produsă de Koz și Stuart Price. Melodia include sample-uri din hitul "My Woman" (1932) al lui Al Bowlly, această infuzie disco oferind piesei o strălucire aparte.

Noul single este inclus pe albumul "Future Nostalgia", premiat la Brit Awards cu trofeul Albumul Anului. Discul a câștigat anul acesta și un Grammy, în categoria Best Pop Vocal Album. Acest LP a fost relansat anul acesta într-o nouă versiune - The Moonlight Edition, ce include piesa "We're Good".

Tracklist "Future Nostalgia: The Moonlight Edition"