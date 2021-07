Connect-R și Smiley - Rita

Noul single "Rita" este compus de Connect-R împreună cu Smiley, videoclipul fiind regizat de Kobzzon.

"Mă bucur mult că am făcut o piesă cu Smiley pe care eu îl consider poate cel mai mare star pop de la noi din țară. Am mai lucrat cu el la începutul carierei mele și am rămas încă de atunci impresionat de calitățile lui de om de studio, de compozitor. Am venit cu "Rita" la el aproape gata, și-a scris strofa, a făcut și un after-refren superb și iată că a ieșit o piesă care sperăm din suflet să placă. Deși eu mi-am obișnuit publicul în ultimul timp cu piese care vindecă, ei bine, muzica trebuie și să bine dispună, nu doar să vindece. Așa e "Rita", te face să zâmbești, să dansezi, să te miști", declară Connect-R care se pregătește să lanseze un album cu 10 piese în stil afro, fiind considerat unul dintre pionierii genului în România.