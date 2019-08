După "Tabula Rasa", Björk revine cu un nou videoclip inovator, realizat pentru piesa "loss".

"Este timpul să vă arătăm o altă melodie vizualizată de copleșitor de talentatul Tobias Gremmler ... nimeni nu surprinde senzualitatea digitală ca el, atât de elegant și expresiv ! (...) Am bazat vizualul pe conversațiile dintre optimistul nostru interior și pesimistul. Când am înregistrat această piesă am încercat să cânt pe un ton mai grav, pentru a portretiza pesimistul în difuzorul din stânga, și un optimist pe o tonalitate înaltă în difuzorul din dreapta. Dacă ascultați piesa în căști, veți înțelege ce am vrut să transmit...", a detaliat Björk.

"Cornucopia", spectacolul ce reimaginează într-o modalitate teatrală albumul "Utopia", este regizat de Lucrecia Martel, design-ul scenic fiind realizat de Chiara Stevenson. Primele show-uri au fost susținute în luna mai, în New York, publicul având ocazia de a o asculta pe Björk interpretând piese ca "Venus As A ", "Hidden Place" și "Show Me Forgiveness".

"Utopia", cel de al nouălea album de studio al artistei iconice, a fost lansat în tomana anului 2017. Björk l-a descris ca fiind "albumul Tinder", deoarece vorbește despre căutarea aceea (utopică) și momentul în care te îndrăgostești.