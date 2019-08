"Cred că toată lumea are nesiguranțe în legătură cu corpul lor. Încep să mă pregătesc pentru un eveniment și aleg ceva de îmbrăcat, dar nimic nu se simte în regulă, și ajung să nu mai merg, pentru că sunt atât de conștientă de corpul meu. Am vrut să scriu o melodie despre nesiguranțele mele, deoarece nu pot fi singura care se simte în acest fel. Am ajuns în studio, pentru a lucra la "Body", și am început să mă gândesc la acele momente de nesiguranță . Am cântat <<I’m sorry I’m a b*tch to you>>, care este acum prima linie a piesei care abordează dialogul intern negativ pe care îl am cu mine în acele momente. Nimeni nu vorbește cu adevărat despre acea relație toxică intensă cu tine însuți. Se vorbește despre relațiile toxice pe care le ai cu alte persoane; în filme și videoclipuri și melodii, vedeți oameni care se ceartă, aruncă ochelari unul spre celălalt și lucruri de genul ăsta. Dar cred că relația pe care o ai cu tine însuți poate fi cea mai toxică", povestește Julia Michaels într-un eseu publicat în Teen Vogue.

Anterior acestui single, Julia Michaels a lansat în colaborare cu James Bay piesa "Peer Pressure". În versurile melodiei, cei doi ne reamintesc de importanța intimității într-o relație de iubire.

Înainte de a se lansa ca artist, Julia Michaels a compus piese pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party) și mulți alții. 12 dintre melodiile compuse de ea pentru alți artiști au intrat în Billboard Top 100, pavându-i astfel drumul spre succes.

