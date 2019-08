The Darkness revine în 2019 cu un album concept, iar primul single a debutat recent. Se numeşte "Rock and Roll Deserves to Die" şi vine cu un videoclip şugubăţ, aşa cum ne-a obişnuit formaţia. Vă invităm să îl urmăriţi în articol.

"Easter is Cancelled" este numele primului album concept The Darkness, iar el va sosi în această toamnă. "Rock and Roll Deserves to Die" este doar un aperitiv din acea operă muzicală. Este povestea muzicianului chinuit din ziua de azi, între lipsa de succes, dependenţe şi probleme cu depresia sau vanitatea. Videoclipul cel nou prezintă muzicienii din grup într-un soi de emisiune tip "Ed Sullivan Show", doar că mesajul e pesimist. The Darkness ne anunţă că "a venit în sfârşit timpul ca rock and roll-ul să moară". Toate acestea sunt cântate pe un ton blând şi pe un fundal de chitară acustică. Lucrurile se transformă radical pe la minutul 2, când începe rock-ul adevărat, electric şi supărat. Cu aerul de baladă power, acest track invocă şi un soi de rock opera meta, care ni se va dezvălui pe parcursul albumului. E interesant modul în care alternează secţiunile acustice cu cele electrice, de fiecare dată regizorul "emisiunii" rugând trupa să fie mai cuminte. Spre final auzim şi solo-urile trademark The Darkness şi îl vedem pe solist dezvăluindu-şi slăbiciunea: o chelie ascunsă sub plete. Pare să fie reîncarnarea lui Les Grossman, personajul iconic al lui Tom Cruise din "Tropic Thunder". Până la final publicul e convertit total de partea rock-ului, toată lumea se dezbracă şi un amplificator uriaş cade din cer. Pare genul de auto parodie şi parodiere a întregului gen muzical pe care am regăsi-o la Jack White sau Steel Panther. "Easter is Cancelled" va sosi pe 4 octombrie şi este disponibil la precomandă. Trupa a prins un gig fantastic, urmând să deschidă un concert al lui Ed Sheeran în luna septembrie. Urmează apoi un turneu în America de Nord, începând cu primăvara lui 2020. Noul LP include 10 piese şi este al şaselea din discografia The Darkness. Ultimul release al rockerilor din Suffolk a fost "Pinewood Smile", lansat în 2017.