Twenty One Pilots - Saturday

Trebuie spus încă de la început că albumul cu numărul 6 al trupei, "Scaled and Icy" are denumirea rezultată în urma unei anagrame de la "Clancy Is Dead". Noul disc include 12 piese şi a fost prefaţat de 3 single-uri, "Shy Away", lansat pe 7 aprilie 2021, "Choker", lansat pe 30 aprilie 2021 şi "Saturday", lansat pe 18 mai 2021. Promovarea acestui disc începea chiar din martie 2019, la 5 luni după lansarea lui "Trench", cu a sa poveste post apocaliptică, plină de referinţe la filme cult şi personaje trăznite.

Pe 9 aprilie 2020 sosea single-ul "Level of Concern", separat de "Trench" şi menit să încurajeze ascultătorii să treacă peste perioada pandemică. "Scaled and Icy" avea să fie compus şi înregistrat de Tyler Joseph, solistul Twenty One Pilots în studioul său de acasă. Procesul a durat aproximativ un an, pe durata pandemiei. Toboşarul Josh Dun s-a ocupat de secţiunile sale de la distanţă, în alt stat american. Dun a dezvăluit în noiembrie 2020 ca toate sesiunile s-au făcut prin Zoom, în studiouri separate.

"Scaled and Icy" este şi primul album Twenty One Pilots care l-a implicat pe fratele mai mic al lui Joseph, Jay Joseph. Pe el îl putem auzi la voce alături de 5 prieteni pe melodiile "Never Take It", "Bounce Man" şi "No Chances". În ciuda situaţiei globale, LP-ul are un sound pozitiv, optimist, poate cel mai puternic în această direcţie de la debutul trupei în 2009. Abordarea întunecată de pe "Trench" (2018) şi "Blurryface" (2015) a fost înlocuită de un pop alternativ jucăuş.

Sunt şi puternice elemente de synthpop, electro, puţin rap şi rock alternativ. Recenziile au fost majoritar favorabile, cu o medie a rating-urilor de 76 din 100 pe Metacritic. Într-un interviu acordat recent celor de la NME, artiştii au povestit că momentul cheie al carierei lor a fost interpretarea live a unui cover după Oasis ("Don't Look Back în Anger") la festivalul Reading and Leeds din august 2019. La reprezentaţia din Leeds Post Malone li s-a alăturat pentru acel moment magic.

Încă îi aşteptăm pe artişti în România, dacă vor putea ajunge la Electric Castle 2022.