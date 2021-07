Post Malone - Motley Crew

"Motley Crew" este o piesă cu mult bas, care poate tuna un sistem de boxe, iar Posty foloseşte ceva mai mult autotune decât de obicei. Noul clip este regizat de Cole Bennett şi include toată gaşca lui Post Malone făcându-şi de cap pe marginea pistei de curse. Artistul goneşte pe circuit într-o maşină galben-neagră tunată special pentru el, alături de toboşarul Motley Crue, rockstar-ul prin definiţie.

Post Malone nu e străin de colaborări cu figuri marcante din rock, având deja două piese la activ alături de Ozzy Osbourne ("Take What You Want" şi "It’s a Raid”). De altfel, colaborarea "Take What You Want" ar fi fost motivul pentru care Ozzy a simţit nevoia să lanseze un nou album, după o lungă perioadă de pauză.

Posty vine după ziua sa de naştere, pe 4 iulie 2021, când a împlinit 26 de ani. În nici jumătate de deceniu de carieră, rapperul a strâns o avere de 30 de milioane de dolari şi cu doar 3 albume la activ are numeroase distincţii: 3 premii American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 1 MT VVideo Music Award. Are 6 nominalizări la premiile Grammy. Malone a vândut peste 40 de milioane de albume şi 60 de milioane de single-uri.

Secretul succesului său ar putea fi acel tremolo din voce, accentuat cu autotune, dar şi modul în care combină rap cu trap, R&B, pop, rap rock şi cloud rap. Versurile sale sunt când introspective, când hedoniste şi tânărul nu se teme să iasă din zona de confort. Ultima piesă pe care a apărut Posty este "It's a Raid" de pe albumul lui Ozzy Osbourne, "Ordinary Man".

Rapperul are o piesă numită "Tommy Lee" lansată în 2020 şi o colaborare cu 50 Cent apărută din arhive tot anul trecut. "Better Now" şi "Circles" sunt ultimele mari hituri ale artistului din New York.