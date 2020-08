Tricky ne prezintă încă un single de pe viitorul său album "Fall to Pieces", care va sosi pe 4 septembrie. Va debuta prin casa de discuri a artistului, False Idols. Primul single de pe LP a fost "Fall Please", iar luna trecută am putut asculta şi "Thinking Of". Al treilea release este acest track "I'm In the Doorway", care îi reuneşte pe Tricky şi artista daneză Oh Land, pe numele său real Nanna Øland Fabricius. Videoclipul cel nou a fost regizat de către Mateusz Miszczyńsk şi prezintă un personaj feminin care conduce într-un peisaj rural.

Soferiţa este legată la ochi, iar cadrele cu ea sunt alternate cu unele care includ o puştoaică cu un pistol în mână şi un bărbat în vârstă care jeleşte. Totul se termină cu suspans, atunci când tânăra îndreaptă arma spre maşină. Tricky şi Oh Land au mai colaborat în 2014, pe piesa "Right Here", având o chimie specială pe acel single. Muzicianul din Bristol nu a mai lansat un album complet de la "Ununiform" din 2017, iar "Fall to Pieces" a fost înregistrat în studioul său din Berlin la finalul lui 2019.

În 2020 am avut deja un EP semnat Tricky, "20,20", care a sosit în martie şi a fost marcat de durerea pierderii fiicei artistului. Pe viitorul material discografic o vom putea asculta şi pe cântăreaţa poloneză Marta Złakowska, care l-a însoţit pe Tricky în turnee în trecut. Muzicianul afirmă că a fost fascinat de vocea sa şi că ea nu sună doar bine live, ci şi în studio. Fostul membru Massive Attack a început să îşi pregătească programul de concerte şi turnee din 2021, confirmând o apariţie în Copenhaga pe 21 februarie.

Turneul îl va aduce pe artist şi în România, cu un concert programat la Cluj-Napoca pe 19 februarie 2021 şi un eveniment în Bucureşti, în Club Quantic pe 20 februarie 2021.