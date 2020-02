Tricky a pregătit o surpriză fanilor, urmând să lanseze un EP nou fix înainte de debutul turneului său est-european. Înainte ca acest disc să ajungă pe piaţă, ascultăm un prim single, "Lonely Dancer", colaborare cu Anika. Îl puteţi savura în articol.

Legenda trip hop a anunţat un nou EP intitulat "20,20", care va sosi pe 6 martie prin casa de discuri a lui Tricky, False Idols. "Lonely Dancer" este un release minimalist, axat pe bas şi percuţie relaxată, care o lasă pe Anika să se desfăşoare vocal. Are o voce învăluită în fum şi mister, mulţi faţetată ca un diamant şi rezonantă. Rezultatul este un tune downtempo care reprezintă o meditaţie asupra imposibilităţii de a cunoaşte complet o persoană în ziua de azi.

Artista cântă despre acel moment când devenim toţi o masă gri de străini. "20,20" include şi alte două piese, "M", un instrumental dar şi un duet cu Marta numit "Hate This Pain". De altfel muzica lui Tricky este dominată de durere în ultima vreme, după ce el şi partenera sa Martina Topley-Bird şi-au pierdut fiica de 24 de ani anul trecut, pe Mazy Mina. În toamna anului trecut, Tricky, legenda de la Massive Attack a dezvăluit într-un interviu cu o publicaţie britanică faptul că "nimic nu se mai simte la fel, inclusiv muzica".

Pe numele său real Adrian Nicholas Matthews Thaws, artistul a declarat că atunci când s-a născut Mina în 1995, ea l-a scos dintr-o existenţa amorţită emoţional. Tricky a încercat să îşi reconstruiască sinele de atunci şi să îşi revină, ţinându-se ocupat cu muzica şi concertele.

Artistul se pregăteşte de un turneu est-european, care îl va aduce inclusiv în România, pe 1 mai 2020. Atunci va cânta la Cluj, la Form Space. Apoi pe 2 mai are un gig la Bucureşti, în Quantic Club. Ultimul LP al lui Tricky a fost "Ununiform" din 2017, care a inclus hitul "When We Die". Fanii Massive Attack încă spera la noi materiale cu Tricky, dar cariera solo a muzicianului şi dramele personale îl ţin ocupat.

Muzicianul a concertat în România în 2014 la Control Day Out, în cadrul unui eveniment cel puţin haotic, care s-a lăsat cu descinderi de poliţie.