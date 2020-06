Tricky a anunțat un album nou și a lansat o piesă de pe acesta - VIDEO

Tricky a anunțat lansarea celui de-al paisprezecelea album de studio, "Fall To Pieces", și a împărtășit o mostră, sub forma single-ului "Fall Please". Materialul este disponibil în articol.

Noul material va fi lansat pe 4 septembrie prin casa de discuri a muzicianului, False Idols. Albumul, implicit și piesa lansată, "Fall Please", sunt acompaniate de vocea colaboratoarei Marta Złakowska. Albumul vine după o perioadă de durere pentru cunoscutul producător și rapper, a cărui fiică, Mazy Topley-Bird, ea însăși muziciană, a murit anul trecut, la vârsta de 24 de ani - moment pe care Tricky l-a descris drept "ziua în care lumea mea s-a terminat". Într-un comunicat de presă pentru noul material, Tricky a spus: "Trebuie să te ridici și să lupți. În acest moment sunt în modul de luptă. Și mă simt foarte bine. Chiar mă simt". "Fall To Pieces" va fi cea de-a doua lansare din acest an a pionierului trip-hop, după ce în martie a lansat EP-ul "20, 20". Anul trecut, Tricky și-a lansat autobiografia intitulată "Hell Is Round the Corner". Numită după o melodie din albumul său de debut din 1995, "Maxinquaye", cartea a fost scrisă în colaborare cu jurnalistul muzical Andrew Perry. Tricky ar fi trebuit să poposească la noi în țară în luna mai, cu două concerte, în București și Cluj. Evenimentele nu au mai avut loc din cauza pandemiei de coronavirus. Momentan, organizatorii nu au oferit o eventuală reprogramare a concertelor. Adrian Nicholas Matthews Thaws sau mai simplu Tricky, este un artist britanic care și-a început cariera de muzician alături de Massive Attack, ulterior luând decizia de a se axa pe o carieră solo. Tricky este considerat unul dintre pionierii muzicii trip hop, abordând în muzica sa un amalgam de hip hop, ragga și alternativ. A colaborat cu multi artiști printre care Bjork, PJ Harvey sau Grace Jones. Pe lângă cariera de muzician, Tricky a jucat și în diferite producții cinematografice, cea mai notabilă fiind filmul "The Fifth Element". VIDEO: Tricky - Fall Please feat. Marta: