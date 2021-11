The Weeknd - Die For You

Hit-ul "Blinding Lights" de la The Weeknd este noua piesă de pe primul loc în Billboard Hot 100 Song of All Time. La doi ani de la lansare, melodia a devenit cea mai importanta piesă dintre cele aproape 30.000 care au intrat în top-ul cu o istorie de 63 de ani.

"Blinding Lights" a reușit să staționeze pe primul loc în top pentru 4 săptămâni, în top 5 pentru 43 de săptămâni, în top 10 pentru 57 de săptămâni, în top 40 pentru 86 de săptămâni, iar în întregul top pentru 90 de săptămâni, fiind un record absolut.

The Weeknd a detronat piesa "The Twist" a lui Chubby Checker, fiind pe primul loc din 2008. Top-ul este completat de "Smooth" de la Santana & Rob Thomas și "Mack the Knife" de la Bobby Darin.

Top 10:

"Blinding Lights" - The Weeknd "The Twist" - Chubby Checker "Smooth" - Santana feat. Rob Thomas "Mack the Knife" - Bobby Darin "Uptown Funk!" - Mark Ronson feat. Bruno Mars "How Do I Live" - LeAnn Rimes "Party Rock Anthem" - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock "I Gotta Feeling," The Black Eyed Peas "Macarena (Bayside Boys Mix)," Los Del Rio "Shape of You," Ed Sheeran

Alte poziții de succes în topurile muzicale:

The Beatles rămân pe primul loc în Greatest of All Time Hot 100 Artists de la Billboard. Top-ul este completat de Madonna, Elton John, Elvis Presley si Mariah Carey.

De la ultima recapitulare, Drake a ajuns de pe locul 22 pe locul 11, fiind artistul cu cele mai multe piese în top 40 (144), dar și cu cele mai multe melodii în top (259). Taylor Swift se află pe poziția 21, Maroon 5 pe 24, Bruno Mars pe 29, iar Justin Bieber pe 38.

The Weeknd se află pe locul 43, fiind printre singurii 4 artiști ce au debutat în top în decada trecută. Alături de el se mai află Post Malone, Ariana Grande și Ed Sheeran.