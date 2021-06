The Pretty Reckless continuă promovarea albumului "Death By Rock And Roll" cu un videoclip al noului single "Only Love Can Save Me Now". Această piesă a fost înregistrată în legendarul studio London Bridge, acolo unde au fost trase LP-uri ca "Ten", al formației Pearl Jam, și "Louder Than Love" al trupei Soundgarden.

Matt Cameron și Kim Thayil, ambii membri Soundgarden, apar pe această melodie, vocalista Taylor Momsen mărturisind că această colaborare este aproape ireală pentru ea.

"E greu de descris sentimentul pe care ți-l transmite "Only Love Can Save Me Now". Piesa asta s-a născut dintr-o tragedie și a fost adusă la viață de doi dintre muzicienii mei favoriți — Matt Cameron and Kim Thayil. Să-i aud cântând piesa asta e o experiență suprarealistă pentru mine. Piesa asta reprezintă depășirea celui mai dramatic moment din viața mea, fiind, totodată, realizarea de care mă simt cea mai mândră. Semnificația este că încă e speranță și că viața trebuie să continue și, cel mai important, că merită să fie trăită", a povestit Taylor.

Albumul "Death By Rock And Roll" a fost lansat pe 12 februarie 2021. Discul a urcat până pe prima poziție în topul UK Rock & Metal Albums și până pe poziția a treia în US Top Rock Albums (Billboard). De pe acest material a fost promovată și melodia titulară.