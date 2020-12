"25" este o piesă-simbol a noului album "Death By Rock And Roll", Taylor Momsen dezvăluind că a marcat un punct de cotitură în evoluția ei ca muzician și compozitor.

""25" este una dintre primele piese scrise, cred că a fost prima piesă pe care am înregistrat-o pentru album. Am compus piesa când am împlinit 25 de ani și am înregistrat-o imediat după ziua mea. E autobiografică din multe puncte de vedere. Mi s-a părut o idee interesantă să găsesc o modalitate prin care să recapitulez toți anii de până acum și să închei totul când ajung la 25. Inspirația a pornit, de fapt, dintr-o analiză a tuturor anilor de până atunci, piesa venind dintr-un loc al disperării. Când am terminat de scris melodia am observat o schimbare în stilul compozițional. A fost un punct de cotitură și cred că schimbarea a fost în bine", a povestit Taylor Momsen într-un interviu pentru Paper Magazine.