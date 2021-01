Lyric Video: The Pretty Reckless - And So It Went (feat. Tom Morello)

După "25", piesa cu care Taylor Momsen schimba stilul compozițional, The Pretty Reckless continuă promovarea albumului "Death By Rock And Roll" cu un featuring binevenit cu Tom Morello. "They said the world does not belong to you / It don’t belong to you / It belongs to me", cântă Taylor pe refrenul piesei "And So It Went", al cărei mesaj își va găsi cu siguranță locul în inimile celor dezavantajați de contextul social.

A mai rămas doar o lună până la lansarea albumului "Death By Rock And Roll", acesta urmând să apară pe 12 februarie 2021. De pe acest material a fost promovată și melodia titulară.

"După ani în care am vărsat lacrimi și sânge pentru a face acest album, sunt extrem de entuziasmată că în sfârșit îl veți auzi. Următoarea eră a început", a declarat solista The Pretty Reckless.

Vocalista Taylor Momsen a apărut în numeroase filme, reclame și seriale TV, devenind cunoscută în special pentru rolul din serialul american "Gossip Girl". Cariera muzicală a fost, însă, întotdeauna pe primul plan.