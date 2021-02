The Offspring lansează piesa "Let The Bad Times Roll" - AUDIO

The Offspring a revenit după 9 ani cu o piesă nouă, "Let The Bad Times Roll", păstrându-şi ironia muşcătoare şi energia punk-rock. Noua piesă ne duce direct la începutul anilor 2000 şi la perioada "Jackass", "American Pie" şi revirimentul punk datorat MTV. Noua piesă se ascultă în articol, unde aflaţi şi detalii despre noul album The Offspring.

La aproape un deceniu de la ultimul LP, The Offspring e gata să ne ofere un album nou. Acesta se numeşte "Let the Bad Times Roll" şi va debuta pe 16 aprilie prin Concord Records. Este succesorul lui "Days Go By" din 2021 şi a fost produs de către Bob Rock, care a lucrat cu cei 4 muzicieni şi la ultimele 2 discuri. Actuala componenţă a The Offspring este următoarea:

Bryan "Dexter" Holland: voce

Kevin "Noodles" Wasserman: chitară

Pete Parada: toboşar

Todd Morse: basist (nou)

Albumul a fost compus şi înregistrat în ultimii ani în diferite locuri de pe glob, în special în studioul trupei din Huntington Beach, California. E fascinant modul în care noul single trece de la piesă de foc de tabără şi chorusuri fredonabile la riff-uri punk-rock muşcătoare. Când să apuci să faci pogo, revine la partea cu melancolia. Aşa cum indică şi fanii în comentariile de pe YouTube, vocea a fost mixata destul de "în spate" faţă de instrumente şi este îngropată în mixaj.

Piesele de pe album reflectă atmosfera schimbătoare din Statele Unite în ultimii ani. Iată şi tracklist-ul lui "Let The Bad Times Roll":

01. This Is Not Utopia (2:38)

02. Let The Bad Times Roll (3:18)

03. Behind Your Walls (3:21)

04. Army Of One (3:11)

05. Breaking These Bones (2:46)

06. Coming For You (3:48 )

07. We Never Have Sex Anymore (3:30)

08. In The Hall Of The Mountain King (1:00)

09. The Opioid Diaries (3:01)

10. Hassan Chop (2:20)

11. Gone Away (3:16)

12. Lullaby (1:12)

În decembrie 2020 The Offspring a lansat videoclipul oficia al piesei "Christmas (Baby Please Come Home)", cover după o piesă celebră de Crăciun. În aprilie 2020 formaţia a profitat de isteria Tiger King şi a înregistrat un cover după Here Kitty Kitty", melodie popularizată de Joe Exotic în documentarul de pe Netflix.

The Offspring lua naştere în 1984 şi este etalon pentru genul punk rock, skate punk şi pop punk. Este încadrată în curentul California Punk, alături de Green Day, Rancid, Bad Religion, NOFX, Pennywise şi Jawbreaker. Ei au înviat interesul în punk rock în anii 1990 şi 2000. Cu vânzări de peste 40 de milioane de discuri, aceasta este una dintre cele mai de succes trupe punk rock din istorie.