The Motans și EMAA au lansat la începutul acestei luni, exclusiv pe radio, piesa "Insula", o baladă cu un mesaj de iubire, care a cucerit românii încă de la primele ascultări. Piesa a fost compusă de Denis Roabeș, iar producția este semnată de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac.

Clipul a fost regizat de Bogdan Păun, director de imagine a fost Bogdan Filip, iar Loops Production semnează producția video. Ce doi dansatori care reprezintă vizual mesajul piesei, cu grație și forță, sunt Luana Chebeleu și Cristian Miron.

"Fiecare om are lumea sa și toți căutăm persoana menită să ne umple acest Univers. Despre asta este Insula, pe care care o puteți descoperi acum și prin videoclipul lansat și despre care știm că a fost atât de așteptat. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea piesei, producătorilor Marcel Botezan, Sebastian Barac și Alex Cotoi, și celor ce au redat Insula în imagini, Bogdan Păun, Bogdan Filip și, bineînțeles, lui Cristian Miron și Luanei Chebeleu, cei doi dansatori care au făcut o treabă foarte bună", a spus The Motans.

"Insula" este în top 10 Media Forest în ultima săptămână și, de asemenea, în top 10 Shazam. Melodia se găsește și în topul muzical al artistei EMAA, aceasta declarând că este una dintre cele mai frumoase balade pe care le-a auzit în ultima vreme:

"Insula este una dintre cele mai frumoase balade pe care eu le-am auzit în ultima vreme. Am fost și sunt extrem de recunoscătoare că sunt parte din ea. Se întâmplă rar să mă conectez cu versurile altcuiva, aici nu a mai fost cazul. The Motans are o energie aparte în care m-am regăsit și m-am simțit acasă instant. Aș putea spune că asta e de fapt toată ideea, tot mesajul piesei".

The Motans se pregătește de lansarea EP-ului "Dark Side of the Cookie". Muzicianul și-a încântat recent fanii, lansând piesele "Cel din Oglindă" și "Astrologic Vorbind". În primăvara lui 2018, The Motans a lansat albumul de debut "My Gorgeous Drama Queens". Printre piesele incluse pe disc se numără "August", "Nota de plată", "Versus", "Drama Queen", "Friend Zone", "1000RPM" sau "Weekend".

EMAA, pe numele real Emanuela Alexa, a ajuns la urechile publicului datorită colaborărilor cu Deliric și Silent Strike. În trecut EMAA a mai lucrat alături de formația de rock alternativ BAB. Recent, tânăra a semnat un contract cu Global Records și a lansat anul acesta piese ca "Fun", "Nebună" sau "Gasolina" (ft. SICKOTOY).