Lyric Video: The Motans - Sigur

"Sigur" este o piesă ceva mai ritmată, cu un beat imprimat de tobă şi bas. Este un R&B combinat cu trip-hop şi vocea specifică lui Denis Roabeş, omul care a scris zeci de piese despre melancolie, dar niciodată nu şi-a terminat inspiraţia. Videoclipul acestui track este unul animat, cu un personaj ce străbate un univers întunecat şi ploios purtând aproape la fel de multe cuţite în spate precum Cezar. Spre final animaţia se metamorfozează în realitate, iar Denis scapă de cuţitele din spate... sau încearcă să o facă.

Artistul lasă loc şi de un zâmbet spre final tăind o ceapă pentru a avea o scuză de a lăcrima, alta decât trădarea. Piesa nouă continuă în acelaşi stil ca şi primul track de pe EP-ul "Dark Side of the Cookie", "Cel din oglindă". Mesajul are de-a face cu meandrele vieţii, prejudecăţi şi principii care nu pot fi încălcate, iar în aceste concepte se poate regăsi oricine la un moment dat.

The Motans a declarat următoarele despre noul său release:

"Sigur" este a doua piesă de pe EP-ul Dark Side Of The Cookie, are foarte multe mesaje și versuri cu caracter personal, dar cred că poate fi o piesă despre oricare dintre noi. Am lucrat împreună cu Mihai Bogdan Alexandru (Quick) și Alex Cotoi, iar acum v-o prezentăm vouă, alături de un clip animat, sugestiv pentru povestea ei.

Piesa a fost compusă de Denis Roabeș, Quick și Alex Cotoi, a fost scrisă de Denis Roabeș, iar producția le aparține lui Quick și lui Alex Cotoi. Videoclipul animat a fost realizat de către Mihai Scripnic, iar regia îi aparţine lui Bogdan Păun. Director de imagine a fost Alexandru Mureşan, iar producţia este semnată de către Loops Production.

În primele zile de iarnă The Motans a interpretat live o variantă inconfundabilă a piesei "Fata din Vis" de la Compact. La final de octombrie artistul a colaborat cu nou venita EMAA pe piesa "Insula", iar tot în octombrie sosea "Astrologic Vorbind", un single despre regăsire şi iubirea care poate schimba soarta.