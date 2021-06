Peste 2.9 milioane de români s-au uitat la show-urile UNTOLD de Revelion la PRO TV şi de pe canalul YouTube al festivalului. Totul a început la ora 23:30, atunci când Smiley, Inna, Irina Rimes şi Horia Brenciu au urcat pe scenă pentru a ne însoţi în noul an. Grasu XXL a avut de asemenea o reprezentaţie muzicală, iar miezul nopţii a fost marcat de un spectacol de artificii de la Cluj-Napoca, de pe stadionul Cluj Arena, Casa UNTOLD. Gazda emisiunii a fost Pavel Bartoş, iar invitat special a fost Cabral, care şi-a arătat talentele de DJ la un moment dat.

După miezul nopţii a început cel mai aşteptat moment al serii: transmisiunea live a concertului lui David Guetta de la Muzeul Luvru. A fost un spectacol de lumini, proiecţii şi muzică electronică, care a fermecat toţi privitorii. PRO TV a fost singura televiziune din Europa de Est care a transmis concertul, ca parte a show-ului special de revelion UNTOLD. Concertul lui David Guetta a avut loc sub numele de "United at Home" şi a strâns bani pentru o cauză caritabilă.

În cadrul show-ului de peste o oră am ascultat inclusiv un remix al hitului "Titanium", piesa lui Guetta cu Sia, dar şi remixuri de piese ca "Hypercolour" de la Patrice Baume şi CamelPhat. S-au auzit şi "Dreams" de la David Guetta şi Morten, dar şi "Performance" de la Jack Back, "Play Hard" de la Ne-Yo şi Akon, cu un twist de Guetta, plus "Love Is Gone" (2020 Remix), colaborare dintre Chris Willis şi DJ-ul francez. 22 de track-uri au fost incluse în set, iar ultimul a fost colaborarea lui David cu Usher, "Without You".

Urmăreşte întregul concert United at Home:

David Guetta a lansat piesa "Dreams" în decembrie 2020, după ce în octombrie ne oferise încă un hit nou cu Sia, "Let's Love". DJ-ul francez ne-a fermecat cu un set magic la UNTOLD 2019, în ultima zi a show-ului, cu peste 97.000 de oameni pe Cluj Arena. Îl aşteptăm şi în 2021 la alte festivaluri locale de îndată ce se ridică restricţiile.

UNTOLD 2021 are loc între 5 şi 8 august 2021, la Cluj Napoca, iar în iunie debutează şi UNTOLD Odyssey, un festival românesc pe un vas de croazieră.