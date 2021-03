Barack Obama şi Bruce Springsteen au un podcast împreună pe Spotify: "Renegades"

Fostul preşedinte al Statelor Unite, Barack Obama face echipă cu Bruce Springsteen în cel mai nou podcast de pe Spotify. Acesta se numeşte "Renegades: Born în the USA" şi are doar 8 episoade pentru început. Cei doi discută despre subiecte precum paternitate, rasă, căsătorie şi starea Statelor Unite. Avem detalii în articol.

Acesta este al doilea podcast de la casa de producţii a soţilor Obama, Higher Ground Productions, după cel lansat de Michelle Obama tot pe Spotify. Aceeaşi entitate ne va oferi şi un show de gătit pentru cei mici, cu Michelle ca protagonistă. Revenind la podcast-ul "Renegades: Born in the USA", Barack Obama şi Bruce Springsteen poartă discuţii profunde pe un ton prietenesc şi colocvial. Cei doi îşi analizează trecutul, lucrurile în care cred şi în fiecare episod ne spun ce iubesc cel mai mult la Statele Unite.

Obama şi Springsteen s-au cunoscut pentru prima oară în cadrul campaniei lui Barack din 2008. Iată spusele fostului preşedinte despre acest proiect şi prietenia cu muzicianul:

Cum am ajuns aici? Cum am putut să ne găsim drumul spre o istorie americană a unificării? Acest subiect a dominat multe dintre conversaţiile mele în ultimul an, cu Michelle, cu fiicele mele şi cu prietenii. Unul dintre acei prieteni s-a nimerit să fie Bruce Springsteen. La suprafaţă, eu şi Bruce nu avem prea multe lucruri în comun. Totuşi pe parcursul anilor am descoperit că avem o sensibilitate în comun. E vorba despre muncă, despre familie şi despre America. În propriile noastre feluri, eu şi Bruce suntem în călătorii paralele, încercând să înţelegem această ţară, care ne-a oferit atât de multe. Încercam să scriem o cronică a poveştilor persoanelor acestei ţări şi căutăm o cale de a conecta propriile noastre căutări individuale, căutări de înţeles şi adevăr şi comunitate cu povestea cea mare a Americii.

Obama nu se fereşte să cânte în podcast, afirmând şi că el cântă de fiecare dată când are ocazia, inclusiv la duş. În vârstă de 59 de ani, fostul şef de stat discută cu The Boss, legendarul muzician de 71 de ani, iar episodul 3 spre exemplu a fost mai ales despre muzică şi influenţa sa asupra mandatului lui Obama. Episoadele ţin aproximativ o oră şi avem şi momente speciale, precum un duet pe piesa "Further Up the Road" de la Bobby Blue Band. Aflăm că primul album cumpărat cu bani de buzunar a fost "Talking Book" de Stevie Wonder pentru Barack.

Fostul preşedinte a amintit şi câţiva artişti preferaţi: Billy Paul, Earth, Wind & Fire, Joni Mitchell, dar şi Marvin Gaye.

Springsteen intră în teme personale, precum copilăria alături de un părinte schizofrenic şi fără slujbă. Vorbeşte despre New Jersey-ul care i-a şlefuit cariera şi identitatea, dar şi despre relaţia cu colegii din E Street Band.

