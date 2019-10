The Black Eyed Peas şi J Balvin readuc la viaţa hitul "Rhythm of the Night" odată cu lansarea piesei "Ritmo". Acest track a fost inclus pe coloana sonoră a noului film "Bad Boys: Bad Boys For Life". Videoclipul e în egală măsură psihedelic şi exotic. Îl puteţi viziona în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

The Black Eyed Peas este în plină fervoare, lansând hit după hit, cu videoclipuri pline de CGI şi efecte psihedelice. "RITMO" include secvenţe de party în club, dar şi o maşină retro-futuristă ce pare a rula în VR cu uşile gullwing ridicate. Vedem chiar şi câteva secvenţe din noua peliculă "Bad Boys" cu Will Smith şi Martin Lawrence. Noua melodie face sampling la refren din originalul "Rhythm of the Night", piesa din 1993 a trupei italiene de eurodance Corona. Sample-ul a fost încetinit, remixat şi adaptat acestei creaţii cu puternice influenţe reggaeton. Melodia a debutat pe 11 octombrie, ca parte a coloanei sonore pentru filmul "Bad Boys for Life". J. Balvin se ocupă cu reggaeton-ul pe acest single, cu versuri ce fac aluzie la fentele de box ale lui Canelo Alvarez. The Black Eyed Peas cântă clasicul hip-hop, influenţat serios de vibe-ul insular. Versurile sunt atât în limba spaniolă, cât şi engleză şi îndeamnă la dans într-o noapte înflăcărată. will.i.am a declarat următoarele despre noul release: Am vrut să reinventez "Rhythm of the Night" de Corona şi să îi dau un vibe minimalist, futurist, afro-fusion cu reggaeton. Rezultatul şi clipul dau senzaţia de futurism de nivelul următor, ceea ce defineşte Black Eyed Peas. Această piesă este specială, fiind prima lansare Black Eyed Peas prin noua lor casă de discuri Epic Records. Formaţia se află în aceste momente în turneu în Australia şi Noua Zeelandă şi îşi vor încheia show-urile cu o reprezentaţie la SEA Games în Filipine pe 11 decembrie. Cât despre noul film "Bad Boys", al treilea din serie, el are premiera pe 10 ianuarie 2020. Coloana sonoră "Bad Boys For Life Original Motion Picture Soundtrack Album" debutează în aceeaşi zi. Black Eyed Peas au mai lansat în ultimele luni piese ca "eXplosion" şi "Be Nice", colaborare cu Snoop Dogg. Grupul a cântat în România în cadrul festivalului UNTOLD 2018.