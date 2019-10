Colaborarea pop star-urilor pe "eXplosion" nu este întâmplătoare, pentru că Black Eyed Peas a adus-o pe Anitta şi pe scena festivalului Rock in Rio 2019. Artista braziliană deschisese deja seara de concerte de 5 octombrie pe scena World, iar Will.i.am, Apl.de.ap şi Taboo au chemat-o şi pentru a cânta împreună piesa "Don't Lie". Muzicienii au cântat şi piesa "eXplosion", care include numeroase aluzii la oraşul Rio de Janeiro.

Black Eyed Peas şi senzaţia locală au fost întâmpinaţi la Rock in Rio de un public care scanda împotriva preşedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro. La acest festival Black Eyed Peas au avut-o ca solistă pe Jessica Reynoso, care i-a luat locul lui Fergie. Jessica a fost finalistă la emisiunea "The Voice", ediţia din Filipine. A fost prezentată publicului pe piesa "Just Can't Get Enough".

Anitta este o regină a pop-ului brazilian, care a incept să fie cunoscută global după ce a colaborat cu Madonna pe noul său album. "eXplosion" este un single separat de albumul Black Eyed Peas "Masters of the Sun Vol 1", din 2018. Acel LP a inclus hituri precum "4EVER", "BACK 2 HIPHOP" (alături de Nas) sau "CONSTANT PART 1 & 2". Pe disc s-a aflat şi piesa "Wings", colaborare cu Nicole Scherzinger.

The Black Eyed Peas a concertat în România în 2018, în cadrul festivalului UNTOLD, pe 5 august. Grupul are o istorie mai îndelungată decât aţi crede, existând încă de când doi dintre artişti aveau doar 14 ani. will.i.am şi apl.de.app făceau rap în Los Angeles încă din 1988. În anii '90 artiştii se axau pe gangsta rap, iar în 1995 apărea numele de Black Eyed Pods şi se alătura grupului şi Taboo, cu rol de DJ, chitarist şi solist. Ulterior numele a devenit Black Eyed Peas.

În 2003 apărea "Elephunk", primul album care includea vocea lui Fergie. Iniţial Nicole Scherzinger a fost abordată să fie solistă, dar a trebuit să refuze, pentru că era membru al grupului Eden's Crush şi avea un contract cu aceştia. The Black Eyed Peas a vândut 75 de milioane de albume şi a primit 3 premii Grammy după 6 nominalizări la ceremonia din 2010.