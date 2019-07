Melodia "Birds" primea un nou suflu în luna iunie, atunci când Imagine Dragons a lansat o variantă remixată a track-ului, alături de cântăreaţa italiană Elisa. Acum ascultăm originalul pus pe imagini, într-un videoclip care prezintă suferinţa individului diferit. Tânărul personaj cu aripi pe care nu şi le doreşte este persecutat de colegii de şcoală, deşi are un dar special, al zborului.

În ciuda alinărilor mamei, noul Icar nu se poate împăca deloc cu condiţia sa deosebită. Povestea se termină tragic, atunci când într-un zbor-duet copilul îşi pierde mama într-o furtună puternică. Clipul se termină cu o înălţare până aproape de Soare. De această dată nu se concretizează mitul lui Icar, ci reapare figura maternă, metamorfozată în înger auriu.

Single-ul a fost inclus pe varianta Deluxe a albumului "Origins", lansat în noiembrie 2018. Este o melodie produsă de către Joel Little, care a mai colaborat cu trupa la piesa "Whatever It Takes". De pe LP am putut asculta şi single-urile "Natural", "Zero", "Machine" şi mega hitul "Bad Liar". "Zero" avea să ajungă şi pe coloana sonoră a animaţiei Disney "Ralph Breaks the Internet".

Imagine Dragons se pregăteşte de un mega concert în cadrul festivalului Rock în Rio pe 6 octombrie, încheind festivalul. Muzicienii nu sunt străini de reprezentaţii de anvergură, fiind chemaţi să cânte la finala UEFA Champions League 2019, la începutul lunii iunie. Artiştii au făcut un show de zile mari, mult mai bun decât cel de la Super Bowl în State.

Pe 14 iulie a fost ziua solistului Imagine Dragons, Dan Reynolds, copleşit de fani şi apropiaţi cu urări de bine. Artistul a împlinit 32 de ani, petrecând ultimul deceniu în cadrul acestui proiect muzical. Formaţia îşi începea activitatea în 2008 şi este considerată una dintre cele mai mari trupe de indie rock din lume la ora actuală.