Cum sună "The Devil in I" de la Slipknot interpretată de copii - VIDEO

Rock-ul are viitor, iar printre viitorii metaliști se numără și un grup de copii din America, fani Slipknot, ce-o au ca vocalistă pe Taylor Jade Campbell, în vârstă de doar 8 ani. Recent, grupul a înregistrat un cover al piesei "The Devil in I", pentru care a filmat și un videoclip.

Pasiunea pentru muzică se cultivă de la vârste fragede, iar The O'Keefe Music Foundation (OMF) se ocupă exact de acest lucru. Organizația susține tinerele talente furnizând copiilor instrumente și producând coveruri și videoclipuri muzicale. Acesta este și cazul grupului de copii care a realizat de curând un cover al piesei "The Devil in I" de la Slipknot. Fani ai genului heavy metal, tinerii artiști și-au pus amprenta pe single-ul din 2014 al formației. Deși melodia nu mai sună poate la fel de heavy, vocalista de doar 8 ani a grupului, Taylor Jade Campbell, face față cu brio partiturii dificile a piesei. De remarcat este și faptul că toți cei din grup sunt minori, din componență făcând parte și Nate Tharp (tobe) - 14 ani, Anna I (pian) - 14 ani, Noah Williams (Bas) - 15 ani, Eli Dykstra (chitară solo) - 17 ani, Aiden Combs (chitară ritmică) - 17 ani. Copiii care susțin partea de backup vocals au vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Coverul beneficiază de un videoclip în stil rock and roll finanțat de OMF și filmat în doar 3 ore. Nu a fost necesar ca fondurile OMF să acopere și stricăciunile din video. Ușa de garaj distrusă în clip era veche de 30 de ani și trebuia oricum înlocuită. Regia clipului este semnată de Aaron O'Keefe, echipamentul cu care a fost filmat acest video fiind donat de Mr. Lee și Javi Cuadrado, cărora li se mulțumește în descrierea de pe YouTube. VIDEO: Copii interpretând "The Devil in I" de la Slipknot