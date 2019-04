Labrinth, Sia & Diplo lansează primul lor album "LSD"

Proiectul Labyrinth, Sia & Diplo lansează oficial primul lor album. Cu grafică jucăușă și costume trăznite, cei trei muzicieni își pun la joacă imaginația și livrează publicului primul material discografic complet.

Sia se ține de idei creative și originale, după cum deja o cunoaștem. Proiectul LSD - Labyrinth, Sia & Diplo este una dintre aceste inițiative jucăușe care a debutat în toamna lui 2018 cu piesa "Genius". De atunci și până acum piesele "Audio," "No New Friends" și populara "Thunderclouds" le-au definit deja o personalitate. Era așadar momentul să apară și primul album al trioului LSD, lansat pe 12 aprilie sub numele "Labrinth, Sia, Diplo Present… LSD".

Supergrupul LSD pune împreună muzicieni din zone diferite ale industriei muzicale: pop, dance, electronică și rap, într-un proiect unic și experimental. Toți trei sunt compozitori și muzicieni de succes, cu nume deja recunoscute pe parte solo, iar provocarea este de a fi împreună, fără ca vreunul să fie leaderul. Iată ce declară Labrinth pentru revista Rolling Stone despre proiectul LSD:

Când am primit ocazia de a crea LSD, ne-am aruncat direct, și este unul dintre cele mai creative proiecte în care am fost implicat vreodată. Ne îmbrăcăm în costume trăznite, ne jucăm cu vizualuri, am creat animații pentru trupă. Se simte că nu este vreunul "frontman" și asta ne permite fim cât de trăzniți ne dorim să fim, și asta funcționează pentru noi.

Albumul a fost lansat pe serviciile de streaming și conține 10 piese, dintre care cele menționate mai sus au fost deja lansate și sunt populare în întreaga lume.