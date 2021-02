Albumul "Music" va fi lansat pe 12 februarie. Pe acest LP cu piese de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu se regăsesc și single-urile "Together" și "Courage To Change".

Tracklist Music – Songs from and Inspired by the Motion Picture

"Together" "Hey Boy" "Saved My Life" "Floating Through Space" (with David Guetta) "Eye to Eye" "Music" "1+1" "Courage to Change" "Play Dumb" "Beautiful Things Can Happen" "Lie to Me" "Oblivion" (featuring Labrinth) "Miracle" "Hey Boy" (featuring Burna Boy)

Filmul "Music" le are în distribuție pe Kate Hudson (în rolul lui Zu), Maddie Ziegler (care intepretează un personaj intitulat chiar "Music") și Leslie Odom Jr. (care va fi Ebo), scenariul fiind scris de Sia și autorul de cărți pentru copii Dallas Clayton, având la bază o scurtă poveste pe care acesta a redactat-o în 2007. Pelicula a primit de curând două nominalizări la Globurile de Aur.

Sia Furler are în palmares atât hituri solo – "Cheap Thrills", "Chandelier" – cât și piese de succes compuse pentru artiști precum Christina Aguilera, Eminem, David Guetta, Flo Rida, Afrojack, Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna, Kylie Minogue, Leona Lewis, Katy Perry, Britney Spears, Jessie J și Celine Dion.

"Cheap Thrills" a fost prima piesă cu care Sia a reușit să urce pe prima poziție a topului american Billboard Hot 100. Această realizare a venit pentru artista australiană la vârsta de 4o de ani și după mai bine de 16 ani de carieră.