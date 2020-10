Compusă de Irina Cupko și Radu Duminică, noul single "Dans Murdar" este despre fiorii unei relații aflate la început, când imaginația completează momentele în care nu reușim să articulăm în cuvinte ceea ce simțim.

""Dans Murdar" este definiția "filmelor" din mintea noastră, atunci când nu avem curaj să punem în cuvinte gândurile și sentimentele pe care le avem față de persoana de care ne îndrăgostim . Am retrăit dragostea la prima vedere atunci când am ascultat prima oară melodia asta și am vrut neapărat să o cânt.

Cleopatra a fost, la rândul ei, încântată de colaborare.

"Piesa am descoperit-o în studioul Famous Production în februarie. Mi-a plăcut de la primele acorduri și am insistat să o înregistrez, în dorința de a o lansa. O lună mai târziu, JORGE a venit cu propunerea să o lansăm împreună pentru că și lui i-a plăcut foarte mult melodia, așa că am fost de acord. Deși pandemia ne-a afectat planurile, Jorge a reușit să vină la Chișinău și am filmat videoclipul cu Roman Burlaca care a reușit să ecranizeze "Dans Murdar" cu un scenariu de imagine stilat, senzual și fin.

Cu JORGE am mai avut proiecte de familie. În 2013, tata a lansat cu el "Geamantan", iar de atunci am devenit prieteni de familie. Mi-a făcut mare plăcere să lansez "Dans Murdar" alături de el, mai ales că se potrivește perfect pe piesă și în același timp sperăm mult să placă și publicului, așa cum ne place nouă", adaugă Cleopatra.