INNA - De Dragul Tău | Summer Live Sessions

Melodia "It Don't Matter" a debutat în exclusivitate pe Spotify Singles, unde apare pe coperta playlistului Mint. Se află de asemenea în peste 85 de playlisturi Spotify din întreaga lume, dintre care 35 de playlisturi New Music Friday, Dance Paradise (1.1 milioane de urmăritori), Cardio (3.2 milioane de urmatorilo). Se găseşte şi în playlistul Girls' Might (cu 2.5 milioane de urmăritori). În doar 4 zile piesa a strâns 1.5 milioane de stream-uri pe Spotify şi un playlist reach de 40 de milioane.

Colaborarea îi aduce împreună pe INNA, Alok (cunoscut pentru hitul "Love Again"), dar şi Sofi Tukker (duo cunoscut pentru hitul "Best Friend"). Pe Sofi Tukker i-am văzut la Summer Well 2018, unde au mai urcat pe scenă şi Justice, Tom Grennan, Cigarettes After Sex, Kodaline, The Kooks şi Bastille.

Revenind la noul track, el sună a party de noapte târzie, are o melancolie aparte şi e prietenos cu cluburile şi dance floor-urile, atunci când se vor deschide. Basul este puternic şi piesa e ritmată, dar discretă şi suavă cumva, nu te copleşeşte prin instrumental, ci se insinuează subtil în mişcări de dans, de dat din cap şi picior.

Despre colaborare INNA a declarat următoarele:

Sunt extrem de entuziasmată şi recunoscătoare pentru această colaborare cu artişti cool pe care îi apreciez - Alok şi Sofi Tukker. Daţi muzica tare şi bucuraţi-vă de "It Don't Matter".

Şi Alok a fost încântat de acest proiect:

Mă bucur să colaborez cu artişti precum Sofi Tukker şi INNA pentru "It Don't Matter", pentru că împreuna am reuşit să creăm o piesă universală pe care fanii noştri o vor iubi.

Sofi se declară o admiratoare a colaboratorilor săi:

Suntem super entuziasmaţi să lucrăm cu doi artişti pe care îi iubim şi admiram - Alok şi INNA. Chiar suntem încântaţi de modul în care sună piesa şi ne-a rămas în cap.

INNA vine după o altă colaborare de succes, cu Gromee pe piesa "Cool Me Down", asta după ce lansase melodia "Oh My God", cu un lyric video în luna aprilie. În ultima lună artista a fost invitată la podcastul lui Andi Moisescu, unde a vorbit despre începuturile sale în muzică.