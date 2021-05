Legenda power metal Sabaton a lansat single-ul "Defence of Moscow" în prag de aniversare a victoriei ruşilor din Al Doilea Război Mondial, iar la câteva zile după a sosit şi videoclipul oficial. Sabaton cântă despre lupte din perspectiva ruşilor, conduşi de Iosif Stalin, cu o Armată Roşie care a respins atacurile forţelor germane din marea bătălie a Moscovei. La bază această piesă este un cover după superstarul Radio Tapok, convertit în imn power metal, cu un solo savuros la final.

Dacă ascultaţi cu atenţie acel solo veţi recunoaşte câteva note familiare, acestea fiind chiar imnul Rusiei. De altfel comentariile de pe YouTube la clip şi single abundă de cuvinte ale ruşilor, în care s-a trezit mândria naţională văzând cum sunt zugrăviţi de suedezi. Alegerea Radio Tapok pentru un cover nu este întâmplătoare, artistul fiind foarte popular în ţările vorbitoare de rusă şi viralizandu-se şi internaţional prin coveruri după Linkin Park.

Sabaton a mai colaborat cu Radio Tapok şi în 2020, pe versiunea live a piesei "The Attack of the Dead Men". Coverul cel nou este în limba engleză şi primeşte suflul clasic Sabaton, energetic, înălţător şi cu aer de imn. Pentru a sărbători aceasta lansare, formaţia suedeză a scos şi un vinil de 7 inch roşu ca para focului, cu inscripţii inspirate de victoria ruşilor.

La început de primăvară Sabaton a lansat piesa "Livgardet", un tribut pentru garda regală din Suedia, care împlinea 700 de ani. Ultimul album al formaţiei este "The Great War", lansat în 2019 şi având ca tematica Primul Război Mondial şi faptele de vitejie de acolo. Era al nouălea LP al trupei, care a avut unul dintre marile concerte pre-pandemie. E vorba despre cel de pe arena Wembley din Londra în februarie 2020. Judas Priest a ales Sabaton ca trupă principală în deschidere în turneul nord american "50 Heavy Metal Years", programat pentru toamna lui 2021.

În 2022 ne aşteaptă un turneu cu 29 de opriri pentru Sabaton.