Rob Zombie nu înseamnă doar rock industrial, ci şi filme de scurt şi lung metraj, unele horror apreciate de public. Videoclipul "The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)" combină filmări din concertele mai vechi ale grupului cu prim planuri cu multe efecte ale artiştilor din formaţie. Se remarcă John 5, fostul chitarist Marilyn Manson, dar şi Rob Zombie însuşi, care pare a nu fi îmbătrânit o zi de pe vremea când fonda grupul White Zombie.

Muzicianul de 55 de ani are în CV şi două filme "Halloween" (din postura de regizor), dar şi o apariţie cameo în "Guardians of the Galaxy" şi "House of 1000 Corpses", peliculă horror pe care a şi regizat-o. Rob Zombie a tot promis în ultimul an că vom primi muzică nouă de la el în 2020 şi iată-ne cu un single nou, dar şi perspectiva unui nou LP. Au trecut 4 ani de la ultimul său album,"The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser", foarte concis la doar 31 de minute de muzică.

Zombie a confirmat şi că noul disc este gata de ceva vreme, fiind descris drept "foarte mare, nebunesc şi complex". Iniţial planul era de a îl lansa în februarie 2020, dar acum a fost mutat în 2021. Materialul se numeşte "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy" şi are următorul tracklist:

01. Expanding The Head Of Zed

02. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

03. The Ballad Of Sleazy Rider

04. Hovering Over The Dull Earth

05. Shadow Of The Cemetery Man

06. A Brief Static Hum And Then The Radio Blared

07. 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train

08. The Eternal Struggles Of The Howling Man

09. The Much Talked Of Metamorphosis

10. The Satanic Rites Of Blacula

11. Shower Of Stones

12. Shake Your Ass-Smoke Your Grass

13. Boom-Boom-Boom

14. What You Gonna Do With That Gun Mama

15. Get Loose

16. The Serenity Of Witches

17. Crow Killer Blues

În 2018, atunci când începuseră teaserele, chitaristul John 5 a comparat aceasta creaţie cu "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" de la The Beatles. În formaţie se mai află şi basistul Piggy D, dar şi toboşarul Ginger Fish, cunoscut de asemenea pentru colaborarea cu Marilyn Manson. Îl aşteptăm pe Rob acum şi cu un nou film horror, ultima astfel de producţie fiind "3 From Hell" din 2019.