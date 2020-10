Piesa "Pretty Thoughts" a fost lansată cu lyric video pe contul oficial al lui Henri Purnell și cu un performance video impresionant pe canalul de YouTube al INNEI.

Videoclipul spectaculos al piesei a fost filmat de Alexandru Mureșan în CORE by RADAR, un fuselaj impresionant de Boeing 737 transformat într-o instalație de new media art unică în lume. Aceasta a fost concepută de RADAR și dezvoltată împreună cu studiouri și artiști independenți ce îmbină arta cu tehnologia, și în colaborare cu ROMAERO.

"A fost o super experiență, mi-a plăcut să filmez într-un setup atât de cool și impresionant la CORE by RADAR! Enjoy "Pretty Thoughts!", a spus INNA.

De curând, INNA a lansat o colaborare cu Michael Calfan pentru piesa "Call Me Now". Anul acesta, artista s-a menținut în atenția fanilor cu piese ca "Not My Baby" și "Read My Lips", feat. FARINA, dar și "Sober", "Nobody", "VKTM" cu Sickotoy și TAG și "Discoteka" cu Minelli.