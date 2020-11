Regizat de Alasdair McLellan, videoclipul piesei "Kids Again" este o întoarcere către sine și o retrăire a unor emoții frumoase pe care Sam Smith le-a trăit în copilăria sa. Vocea artistului ne este călăuză în această călătorie în trecut, într-o perioadă în care iubirea avea acea naivitate specifică vârstei.

Noul single "Kids Again" este extras de pe albumul "Love Goes", cel de-al treilea material de studio al artistului. Discul ar fi trebuit să apară pe piață în iunie, cu tilul "To Die For", însă a fost redenumit de Sam Smith și reprogramat pentru lansare pe 30 octombrie.

Cele 17 piese de pe album au fost scrie pe parcursul ultimilor doi ani, iar pandemia de COVID-19 l-a determinat pe artist să regândească întregul material.

"Îmi pare rău că a durat atât. Dar aceste vremuri fără precedent mi-au oferit spațiul și timpul necesar să mă îndrăgostesc din nou de aceste piese. După toate astea, sunt încă de părere că iubirea este răspunsul. Și cu iubire în inimi și bunătate în cuvinte și fapte, continui să cânt."

Tracklist "Love Goes", Sam Smith:

Young Diamonds Another One My Oasis (feat. Burna Boy) So Serious Dance (‘Til You Love Someone Else) For the Lover That I Lost Breaking Hearts Forgive Myself Love Goes (feat. Labrinth) Kids Again

BONUS TRACKS