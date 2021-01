"The Eternal Struggles of the Howling Man" este o piesă despre eternul mit al omului lup, care apare în câteva scurte animaţii pe parcursul videoclipului. Judecând după editarea sa, muzicienii din trupă au filmat câte un segment în particular, iar editorul ne induce impresia că ar cânta în acelaşi studio. Motivele sunt evidente şi au de-a face cu pandemia. Cel mai bizar moment al piesei Rob Zombie este cel de la mijloc, când intervine o muzică funky, ca de filme XXX, în total alt spirit decât restul piesei.

De aici încolo regizorul face abuz de filtre psihedelice, dar unele simple, pe care le-ar folosi şi un puştan din liceu ce vrea să îşi impresioneze colegii. Avem şi o imagine cu saltul legendarului Evel Knievel, o sumedenie de imagini în succesiune rapidă, efecte Inverted Colors şi nuanţe vii. Chitara lui John 5 primeşte efecte de pedală nemăsurate, iar vârcolacul din videoclip începe o serie de crime sângeroase. Acesta este un nou single de pe viitorul album al lui Rob Zombie, "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy".

Primul single de pe LP a fost "The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation And Superstition)", sosit în octombrie, la fix pentru Halloween. Cine citeşte cu atenţie versurile noii piese va găsi un surprinzător tribut pentru John Lennon cu o secţiune de scandări "Power to the people", urmată de un bridge memorabil. Noul album vine pe 12 martie şi este primul LP solo al lui Zombie în 5 ani, după cel din 2016, "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser". Din nou pare că artizanul fostei trupe White Zombie a folosit supa alfabet când şi-a numit albumele şi piesele.

Discul cel nou are 17 piese şi iată tracklist-ul său:

01. Expanding The Head Of Zed

02. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

03. The Ballad Of Sleazy Rider

04. Hovering Over The Dull Earth

05. Shadow Of The Cemetery Man

06. A Brief Static Hum And Then The Radio Blared

07. 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train

08. The Eternal Struggles Of The Howling Man

09. The Much Talked Of Metamorphosis

10. The Satanic Rites Of Blacula

11. Shower Of Stones

12. Shake Your Ass-Smoke Your Grass

13. Boom-Boom-Boom

14. What You Gonna Do With That Gun Mama

15. Get Loose

16. The Serenity Of Witches

17. Crow Killer Blues

În septembrie 2019 Rob Zombie a vorbit cu NME despre albumul cel nou, descriindu-l drept "cel mai bun disc pe care l-a produs vreodată". Îl consideră şi foarte complex şi amplu faţă de creaţii trecute. Şi chitaristul John 5 l-a descris ca atipic şi neortodox, cu schimbări neaşteptate. În trupă se mai află şi toboşarul Ginger Fish, fost component al trupei lui Marilyn Manson, dar şi Piggy D la bas.