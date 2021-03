Rob Zombie, omul care se află într-un perpetuu Halloween ne oferă un nou single de pe noul său album, "Crow Killer Blues". E poate cel mai scurt titlu de single din ultima vreme, după "The Eternal Struggles of the Howling Man" şi "The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)". Noul track este extras pe al şaptelea album de studio al trupei americane, tot cu un nume poetic şi lung: "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy", care tocmai a debutat pe 12 martie prin casa de discuri Nuclear Blast.

Aceasta ar putea fi cea mai bună piesă de pe album, pentru că începe cu metal, trece prin industrial şi la final sună ca The Doors. Videoclipul ni-l prezintă pe solistul Rob Zombie rătăcit într-o furtună de zăpadă, privit de corbi care îi aşteaptă sfârşitul. Îi vedem şi pe ceilalţi muzicieni din trupă, inclusiv John 5, chitaristul care şi-a făcut un nume la Marilyn Manson, apoi a fost integrat într-o sumedenie de proiecte muzicale de rock alternativ şi metal.

Au trecut 5 ani de la ultimul LP al trupei, "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser", iar stilul Rob Zombie (fost White Zombie) persistă. O voce mare, amplă, de concert de stadion, multiple sample-uri ce par luate din filme horror în fundal, chitare metal supărate şi influenţe puternice de rock industrial. Plus o pasiune pentru un vizual întunecat şi gothic, de la omul care ne-a adus ultimele două filme bune "Halloween".

"The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy" are următorul track list:

01. Expanding The Head Of Zed

02. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

03. The Ballad Of Sleazy Rider

04. Hovering Over The Dull Earth

05. Shadow Of The Cemetery Man

06. A Brief Static Hum And Then The Radio Blared

07. 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train

08. The Eternal Struggles Of The Howling Man

09. The Much Talked Of Metamorphosis

10. The Satanic Rites Of Blacula

11. Shower Of Stones

12. Shake Your Ass-Smoke Your Grass

13. Boom-Boom-Boom

14. What You Gonna Do With That Gun Mama

15. Get Loose

16. The Serenity Of Witches

17. Crow Killer Blues

Cumva componenţa actuală a trupei este similară cu cea a lui Marilyn Manson din epoca sa de aur, fiind cooptat şi Ginger Fish, fostul baterist al trupei lui Manson între anii 1995 şi 2011. La bas îl avem pe Piggy D, cunoscut pentru colaborarea cu trupa Wednesday 13 a solistului Murderdolls.