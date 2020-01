Pearl Jam are un nou album, după 7 ani de pauză - "Gigaton", o "hartă experimentală" către salvarea prin muzică

"Gigaton" este noul album Pearl Jam, cel de-al 11-lea material discografic al formației și primul după o pauză de 7 ani. Discul va fi lansat în martie și va fi urmat de un turneu extins.

Noul album Pearl Jam s-a lăsat așteptat, fiind primul material al formației de la apariția discului "Lightning Bolt" (2013). LP-ul a fost produs de John Evans și va sosi pe 27 martie.

"Realizarea acestui album a fost o călătorie lungă. A fost uneori derutant și întunecat emoțional, dar și o hartă experimentală și captivantă către salvarea prin muzică. Colaborarea cu colegii mei pentru albumul "Gigaton" mi-a oferit o iubire mai mare, conștientizarea și cunoașterea nevoii unei conexiuni umane în aceste vremuri", a detaliat chitaristul Mike McCready într-o declarație oficială.

Producătorul John Evans a colaborat anterior cu Soundgarden, Chris Cornell și Mad Season și este pentru prima oară când produce un album Pearl Jam. Formația a lucrat până acum pe partea de producție cu Brendan O’Brien, el ocupându-se de majoritatea albumelor trupei.

Fotografia de pe coperta albumului "Gigaton" a fost realizată de Paul Nicklen în Svalbard, Norvegia. Discul va fi promovat în cadrul unui turneu ce va cuprinde concerte în America și Europa.

Înainte de lansarea discului va ieși pe piață single-ul "Dance of the Clairvoyants".

În 2017, trupa Pearl Jam a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. Formația a primit această distincție după o singură nominalizare, în primul an în care a devenit eligibilă. În același an au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame și Tupac Shakur, Yes, Joan Baez, Electric Light Orchestra și Journey.